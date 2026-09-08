Trump recurre al Supremo para revisar los padrones y detectar a posibles no ciudadanos

Una imagen de archivo muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en EE. UU. ( AFP )

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, realizó este martes una apelación de urgencia ante el Tribunal Supremo para que permita el uso de un controvertido sistema que revisa de manera exhaustiva los padrones electorales estatales para cribar a individuos a los que el programa identifique como ciudadanos no estadounidenses.

La Administración Trump modificó el programa, conocido como SAVE (siglas en inglés de "Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios"), que originalmente se diseñó solo para ser utilizado con individuos que estuvieran optando a acceder a determinadas ayudas públicas.

El actual Gobierno estadounidense amplió las fuentes de datos que alimentan SAVE, incluyendo información relacionada con la Seguridad Social, y permitió a autoridades electorales estatales enviar grandes lotes de registros de inscripción de votantes, en lugar de limitar el uso a verificaciones caso por caso, como parte de su campaña para probar que existe fraude electoral masivo en el país.

Implicaciones del sistema SAVE

Investigaciones posteriores revelaron que muchas de las personas que el sistema comenzó a catalogar como no estadounidenses eran, de hecho, estadounidenses.

En junio, una jueza federal del Distrito de Columbia dictaminó que el uso del renovado SAVE era ilegal al considerar que, por un lado, infringió leyes de privacidad al emplear determinados datos sin contar con autorización adecuada y también normativas sobre el uso de datos de la Seguridad Social, y, por otro, que creó un sistema que acarreaba un riesgo considerable a la hora de señalar a ciudadanos como no ciudadanos, poniendo así en peligro su derecho al voto.

Restricciones al voto por correo

La Fiscalía General estadounidense argumentó en el escrito presentado hoy ante el Supremo que el fallo de la jueza es "indefendible" y que "amenaza la integridad de las próximas elecciones".

Esta nueva apelación ante la máxima corte del país se produce después de que la Administración Trump también haya presentado un recurso ante el Supremo para que desbloquee unas nuevas directrices dictaminadas por el presidente estadounidense para que el Servicio Postal pueda restringir el voto por correo, que es según el republicano otra fuente de votos fraudulentos.

La Casa Blanca amplifica pues con esta última acción su campaña para restringir el voto en las próximas elecciones legislativas de medio mandato, en la que Trump se juega el control de las dos Cámaras del Congreso en un momento marcado por su baja popularidad a causa de la guerra de Irán.