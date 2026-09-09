Estados Unidos registra en 2026 su verano más caluroso hasta ahora

Mujer bebiendo agua para refrescarse durante una ola de calor extremo en verano. ( SHUTTERSTOCK )

Estados Unidos continental experimentó este año su verano más cálido desde el inicio de estos registros hace 132 años, dijo el miércoles la agencia climática del país, lo que marca una tendencia de calentamiento por el cambio climático de origen humano.

El verano meteorológico, definido entre los meses de junio a agosto, alcanzó una temperatura promedio de 23.6°C, superando los registros previos de 1936 y 2021, en 0.2 ºC, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Significa que cuatro de los veranos más calurosos registrados ocurrieron en los pasados cinco años, con 2022 y 2024 en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, una tendencia que refleja la influencia del cambio climático por la actividad humana, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles.

Los llamados "veranos del Dust Bowl" de la década de 1930 —especialmente el de 1936— estuvieron impulsados por la combinación de sequía y calor extremo con el sobrearado de las Grandes Llanuras.

Récords

El 2026 también registró el mes de agosto más cálido desde que comenzaron las mediciones en 1895, con temperaturas medias de 24.2 °C.

La mayor parte de Estados Unidos experimentó este año temperaturas por encima del promedio o muy por encima del promedio para agosto, mientras que las condiciones cercanas a lo normal solo se observaron en zonas de las planicies del norte y del Medio Oeste, según informó la NOAA.

El récord ocurre como un patrón del fenómeno "El Niño" en fortalecimiento y que se espera sea el más intenso en décadas, cuando ya ha comenzado a desatar fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo.

Se prevé que provoque temperaturas récord en 2027, pero también podría contribuir a que 2026 sea el año más caluroso registrado, superando a 2024.