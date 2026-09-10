Florida ejecuta a su condenado número quince del año por el asesinato de un joven en 1996

Daniel Owen Conahan Jr, fue ejecutado este jueves. ( TOMADA DEL DEPARTAMENTO DE CORRECIONALES DE LA FLORIDA )

Florida ejecutó este jueves a Daniel Owen Conahan Jr., un exenfermero de 72 años condenado por el asesinato de un joven en 1996, la decimoquinta pena capital del estado este año.

Conahan recibió una inyección letal a las 18:12 hora local (22:12 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, según una orden firmada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

El país suma 25 ejecuciones en 2026: 15 en Florida y diez en otros cinco estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

Antecedentes del caso

El conocido como 'estado del sol' ejecutó a 19 reos en 2025, un récord en su historia moderna. Con Conahan son 43 desde que DeSantis llegó al cargo en 2019.

Conahan fue condenado a muerte en agosto de 1999 por el secuestro y el asesinato de un joven de 21 años en el condado de Charlotte (Florida), aunque él siempre declaró inocente.

La víctima desapareció tras decir a unos amigos que iba a cobrar por posar desnudo y su cuerpo apareció al día siguiente, estrangulado, en una zona boscosa.

Las autoridades relacionaron a Conahan con hasta una docena de muertes de hombres en la zona entre 1994 y 1996, los conocidos como asesinatos del 'Hog Trail', por los caminos de jabalíes donde aparecieron los cuerpos, pero nunca lo acusaron por ellas.

Florida tiene fijada otra ejecución en septiembre, la de Curtis Beasley, el día 29.