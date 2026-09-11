EE. UU. recuerda el 11-S con sus expresidentes en Nueva York y Trump en el Pentágono

(De izquierda a derecha) El expresidente de EE. UU. Joe Biden, el expresidente de EE. UU. George W. Bush, el exalcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg y el vicepresidente de EE. UU. JD Vance asisten a la conmemoración del 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, el 11 de septiembre de 2026. ( AFP )

Nueva York recordó este viernes a las casi 3,000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre con su tradicional ceremonia en la Zona Cero, 25 años después de los ataques, en un acto marcado por la presencia de todos los expresidentes de EE. UU. vivos, la ausencia de Donald Trump y el protagonismo de unas familias para las que el tiempo no ha borrado el dolor.

A primera hora, los familiares se congregaron alrededor de las dos fuentes que ocupan el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas para leer los nombres de los fallecidos en los atentados.

Los momentos de silencio coincidieron con las horas en las que los aviones impactaron contra las torres y el Pentágono, se derrumbaron los edificios y cayó el vuelo 93 en Pensilvania, además de recordar por primera vez a quienes murieron después por enfermedades relacionadas con el 11S.

El acto contó con los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, además del vicepresidente JD Vance y el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani.

Asistieron también la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la exprimera dama Michelle Obama; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general del estado, Letitia James.

Trump, por su parte, no acudió a Nueva York y asistió a los actos por el aniversario en el Pentágono, en Virginia, donde ese día de septiembre de 2001 impactó un tercer avión y murieron 184 personas.

El cuarto avión cayó en un campo de Pensilvania tras una revuelta de los pasajeros que evitó que llegara a Washington, que posiblemente tenía como objetivo la Casa Blanca o el Capitolio.

El presidente estadounidense aprovechó la ocasión para vincular el recuerdo de los atentados con la guerra que Estados Unidos mantiene actualmente con Irán.

"No lo olvidaremos nunca. Por eso luchamos hoy", afirmó en su discurso, antes de defender que Washington debe impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.

Denuncias contra Arabia Saudí

Mientras, en Nueva York, donde los políticos no intervienen, fueron las familias quienes ocuparon el centro del escenario.

Terry Strada, viuda de una de las víctimas, se salió del guion durante la lectura de nombres para reclamar responsabilidades a Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados y criticar la actuación de sucesivos Gobiernos estadounidenses por sus relaciones con ese país.

Sus denuncias forman parte de una larga batalla judicial de familiares y supervivientes, que mantienen una demanda contra Arabia Saudí por su supuesta complicidad en los ataques. El proceso todavía no ha llegado a juicio y está pendiente de una decisión de un tribunal federal de apelaciones.

Polémica por la presencia de Mamdani

La ceremonia también estuvo rodeada este año por la polémica por la presencia de Mamdani, criticada por figuras como el exalcalde de Nueva York durante los atentados, Rudy Giuliani, que la calificó de "ofensiva" alegando que el joven demócrata "no está de acuerdo en que el 11S fuera un ataque terrorista islámico contra EE. UU.".

Mamdani, musulmán, ha defendido su asistencia, como todos los alcaldes anteriores, para honrar a las víctimas. Además, esta misma semana anunció la publicación de miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad ocultaron entonces que el aire en la Zona Cero era "tóxico".

En un comunicado, el expresidente Bill Clinton pidió hoy apoyo para quienes continúan sufriendo las consecuencias de los atentados, incluidos los enfermos por la exposición a materiales tóxicos, y llamó a mantener vivo el recuerdo.

El paso del tiempo se hizo visible entre los familiares, 25 años después: algunos de los que leyeron los nombres eran apenas niños cuando perdieron a sus padres y no conservan recuerdos de ellos, mientras otros homenajearon a abuelos a los que nunca llegaron a conocer.

Según el 9/11 Memorial & Museum, unos 100 millones de estadounidenses han nacido después de los atentados y son demasiado jóvenes para recordarlos.

La jornada continuará durante el día en el entorno del World Trade Center, con las columnas de luz natural del Oculus, y culminará por la noche con las dos luces que recuerdan el lugar de las Torres Gemelas.