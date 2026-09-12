Trump pide al Smithsonian instalar estatuas de George Washington y una exposición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los medios de comunicación en Dublín (Irlanda) ( EFE/NEIL HALL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el viernes al Instituto Smithsonian que instalara estatuas de George Washington, en su último intento por remodelar el preciado complejo de museos e investigación.

Trump, que ha tratado de erradicar lo que llama cultura "woke" o progresista, ha acusado al Smithsonian -que administra 21 museos y galerías- de intentar reescribir la historia estadounidense en cuestiones de raza y género.

Informe de la Casa Blanca

Un informe de la Casa Blanca de 162 páginas señaló que la dirección del Smithsonian "ha denigrado y desplazado de manera sistemática a los blancos, los hombres, los cristianos y los estadounidenses en los materiales educativos y su programación".

Trump pidió la instalación de una "estatua colosal", de nueve metros de altura, del primer presidente, George Washington. Y una exposición que honre su legado en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian, en Washington.

Trump también dijo que quería que la estatua de Washington de tres metros que apareció en la carrera de IndyCar Freedom 250 de agosto se exhibiera en el Salón de las Banderas del museo.

El presidente solicitó una exposición de cinco años, que se extendería hasta el 22 de febrero de 2032 -el 300.º aniversario del nacimiento de Washington- para honrar su "vida y legado".

"Es, sin duda, el mayor héroe de Estados Unidos. Sin él, nuestro país y nuestras libertades no existirían", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Y sin embargo, durante el año del 250.º aniversario de nuestra nación, el museo no ha dado a George Washington y a nuestros demás padres fundadores la celebración que merecen".

El Smithsonian fue creado por el gobierno federal en 1846, pero opera en una posición única, independiente de cualquier rama del gobierno.