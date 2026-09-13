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Jueza de EE. UU. declara ilegal el plan para recortar 50 % del personal del fondo de desastres

Pese a que los recortes más agudos no ocurrieron, FEMA separó del cargo a 4,300 empleados en el año fiscal 2025

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    Jueza de EE. UU. declara ilegal el plan para recortar 50 % del personal del fondo de desastres
    29 de diciembre de 2024 - Washington, D. C.: Letrero de la FEMA (bajo el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.) con banderas estadounidenses desenfocadas al fondo. (SHUTTERSTOCK)

    Una jueza federal estadounidense declaró ilegal el plan de la Administración de Donald Trump para despedir al 50 % del personal de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), que sirve para responder a desastres, según documentos judiciales disponibles este domingo.

    La jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno contra una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recortar de FEMA a 11,500 empleados, de un total de 23,000, a finales del año fiscal 2026.

    El plan no se concretó por completo, por lo que la jueza ordenó a los demandantes y al Gobierno que se reúnan para decidir cómo remediar la querella de la agencia, que distribuye recursos para que las comunidades se recuperen tras catástrofes como huracanes, incendios e inundaciones.

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    • Illston consideró que el DHS, cuya secretaria era entonces Kristi Noem, "actuó de manera ilegal al usurpar la autoridad de la FEMA sobre su personal".

    "FEMA y el DHS también actuaron de manera arbitraria y caprichosa", estableció el fallo otorgado la noche del viernes y conocido ahora. "Francamente, la cifra del plan de personal de la FEMA parece sacada del aire", añadió.

    Las medidas del gobierno de Trump

    Pese a que los recortes más agudos no ocurrieron, FEMA separó del cargo a 4,300 empleados en el año fiscal 2025, el primer año del mandato de Trump, lo que implica un incremento anual del 55 % en la cifra de trabajadores que dejaron la agencia, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

    Además, el Consejo de Revisión de FEMA, nombrado por Trump, propone recortar a un máximo del 50 % del costo de los desastres los reembolsos federales que reciben los gobiernos locales después de desastres.

    Estos recortes se suman a reducciones de 200 millones de dólares en programas de pronóstico climático de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y 150 millones de dólares en fondos para mejorar sistemas de observación del clima, denunció el Center for American Progress (CAP) en junio. 

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