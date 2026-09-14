Newsom celebra el fallo del Supremo contra las restricciones de Trump al voto por correo

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, celebró este lunes la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de mantener por ahora el acceso al voto por correo frente a las restricciones impulsadas por el presidente, Donald Trump, y afirmó que el fallo supone una victoria para la democracia y el Estado de derecho.

"California defendió la democracia y ganamos. Hoy es un buen día para la democracia, el Estado de derecho y el pueblo estadounidense", afirmó Newsom en su cuenta de X, donde sostuvo que los ataques de Trump contra la democracia durante los últimos 20 meses han sido "sencillamente, antiamericanos".

El gobernador aseguró que la decisión ofrece certeza a los votantes sobre el proceso electoral y subrayó que votar es seguro y el voto por correo es accesible para todos los que lo necesiten.

Newsom animó además a los californianos a ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas de noviembre.

Decisión del Tribunal Supremo

El Supremo rechazó este lunes, por ahora, las restricciones de Trump al voto por correo para las elecciones de medio mandato, que se celebrarán el 3 de noviembre, y permitió que los estados mantengan sus actuales procedimientos electorales mientras continúa el litigio sobre el alcance de la autoridad presidencial para imponer nuevas reglas.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon de la decisión, mientras que Brett Kavanaugh coincidió en que las nuevas reglas no deben aplicarse en las elecciones de 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que la normativa tenga respaldo legal en el futuro.

Kavanaugh consideró que los estados y autoridades electorales no disponen de tiempo suficiente para implementar los cambios antes de los comicios.

La política, impulsada por Trump mediante una orden ejecutiva y desarrollada posteriormente por el Servicio Postal de EE. UU. (USPS, en ingles), buscaba establecer requisitos uniformes para los sobres de las papeletas federales, incluidos elementos de identificación y códigos de barras individualizados, además de obligar a los estados a proporcionar al servicio postal información básica sobre los votantes.