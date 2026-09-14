El republicano McConnell regresa al Senado tras una ausencia de tres meses por una caída

El líder de la minoría del Senado de EE. UU. Mitch McConnell, el martes 23 de abril de 2024. ( AP )

El senador republicano Mitch McConnell reapareció este lunes en la Cámara Alta de Estados Unidos, luego de una ausencia de tres meses por una caída en su casa, que le provocó una serie de complicaciones de salud que le dejó fuera durante semanas en rehabilitación.

McConnel, de 84 años, reapareció en Washington en silla de ruedas y fue recibido por sus colegas.

"Mi recuperación ha sido un proceso largo y a menudo frustrante", afirmó McConnell en un comunicado, en el que explicó que los efectos persistentes de la poliomielitis que sufrió durante su infancia han dificultado su recuperación.

El senador indicó que continúa realizando fisioterapia por recomendación de sus médicos y aseguró al líder republicano del Senado, John Thune, que hará todo lo posible por estar presente en las votaciones importantes para el partido.

McConnell fue hospitalizado el pasado 14 de junio después de sufrir una caída en su domicilio, tras la que estuvo brevemente inconsciente y recibió además tratamiento por una neumonía leve.

Su prolongada ausencia, acompañada inicialmente por escasa información pública sobre su estado, alimentó especulaciones sobre su capacidad para continuar ejerciendo el cargo y llevó incluso al gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, a cuestionar públicamente su situación.

Impacto en el Senado

El regreso de McConnell podría tener además repercusiones legislativas para los republicanos, que buscan avanzar en el Senado con asuntos pendientes como el proyecto de ley agrícola.

McConnell, que dejó en 2025 el liderazgo de la bancada republicana tras casi dos décadas al frente del partido en la Cámara Alta, no buscará la reelección y concluirá su mandato en enero de 2027.