El Congreso de EE. UU. aprueba ley de sanciones contra Rusia e Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles por 262 votos a favor y 159 en contra un amplio paquete de sanciones contra Rusia e Irán que otorga al presidente Donald Trump nuevas facultades para imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren energía rusa, y envía la legislación a su escritorio para su promulgación.

El proyecto, denominado Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán, ya había sido aprobado por el Senado en agosto por 86 votos frente a 11, en una amplia mayoría bipartidista.

La medida lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio, y contempla sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de medidas contra la denominada "flota en la sombra" de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

Nuevas facultades arancelarias

Uno de los puntos centrales de la legislación es la autorización para que Trump pueda imponer aranceles de hasta el 100 % a los principales compradores de petróleo y gas rusos, una herramienta que podría afectar especialmente a países como China e India.

La ley no establece automáticamente esos aranceles, sino que concede al Ejecutivo la facultad para aplicarlos dentro de los mecanismos previstos.

La iniciativa también amplía las herramientas para sancionar a entidades financieras y otros actores que ayuden a Rusia a evadir las restricciones estadounidenses, además de extender determinadas sanciones financieras contra Irán. Las medidas relacionadas con Teherán formaron parte de las negociaciones que ayudaron a conseguir el respaldo de Trump al proyecto.

La votación en la Cámara mostró una división entre los demócratas: 58 votaron a favor y 152 en contra, mientras que siete republicanos se opusieron.

Algunos legisladores demócratas cuestionaron las nuevas facultades arancelarias por considerar que podrían utilizarse también contra países aliados de Estados Unidos. Con la aprobación de la Cámara, el proyecto queda ahora pendiente de la firma de Trump para convertirse en ley.