Un 38 % de votantes latinos está indeciso y 52 % de ellos prevé daños económicos por Trump

Cerca de un 38 % del electorado hispano en Estados Unidos está indeciso de cara a las elecciones de noviembre y de ellos el 52 % considera que las políticas económicas del presidente Donald Trump los dejarán en peor situación, según un análisis publicado esta semana por UnidosUS.

La organización latina, una de las más importantes en Estados Unidos, usa el término "moveable middle (centro móvil)" para referirse a este segmento del electorado latino que no mantiene una identificación partidista definida y que incluye a votantes indecisos, independientes y aquellos que cruzaron las líneas partidistas en las elecciones presidenciales.

Este grupo tiene una presencia significativa en doce de los 37 distritos competitivos de la Cámara de Representantes que, según UnidosUS, serán relevantes para determinar la composición del Congreso tras las elecciones de medio mandato.

Preocupaciones económicas

Las preocupaciones económicas ocupan los primeros lugares entre estos votantes. Un 60 % señala el costo de vida como uno de sus principales problemas, seguido de los empleos y salarios (40 %), los costos de salud (37 %), los costos de vivienda (27 %) y la reforma migratoria (21 %).

La percepción sobre la situación económica también es más pesimista entre este grupo que entre los hispanos en general. Solo un 15 % espera estar mejor económicamente el próximo año, frente a un 21 % del conjunto del electorado hispano.

Entre los votantes de Trump que pertenecen a este grupo, un 46 % afirma que no volvería a apoyarlo si pudiera repetir su decisión. El porcentaje aumenta hasta un 57 % entre quienes cruzaron las líneas partidistas para votar por Trump, frente a un 25 % registrado entre los hispanos en general.

La aprobación de Trump se sitúa en un 24 % entre los integrantes del electorado indeciso, frente a un 30 % entre los hispanos en general. La favorabilidad hacia el Partido Demócrata alcanza, por su parte, un 51 % en este grupo, frente a un 61 % entre el conjunto del electorado hispano.

Participación electoral

En cuanto a participación electoral, un 64 % de los integrantes de este grupo afirma estar seguro o casi seguro de votar en noviembre, frente a un 76 % de los hispanos en general, una diferencia de doce puntos porcentuales.

UnidosUS también identifica una brecha en el contacto de las campañas con estos votantes. En 2024, aproximadamente un 51 % de los independientes latinos dijo que no había recibido ningún contacto de campaña.

El análisis señala además que aproximadamente uno de cada cinco latinos que votará este noviembre participará por primera vez en unas elecciones de medio mandato que renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los cien del Senado.

En materia migratoria, la reforma aparece como el quinto asunto prioritario para estos votantes, con un 21 %, y UnidosUS señala que su principal demanda en este ámbito sigue siendo la regularización de los inmigrantes indocumentados que llevan largo tiempo residiendo en Estados Unidos, por encima de las medidas de control migratorio.

La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, señaló que este amplio e importante grupo de votantes hispanos "no está desconectado, sino que es escéptico".

El análisis se basa en una encuesta bipartidista de UnidosUS realizada entre los pasados 27 de abril y el 14 de mayo a 3,000 votantes latinos registrados, con un margen de error de ±1.8 puntos porcentuales.

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO) cifra en 36 millones los hispanos habilitados para votar.