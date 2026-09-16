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Susie Wiles cáncer de mama
Susie Wiles cáncer de mama

La jefa de gabinete de Trump supera el cáncer de mama tras seis meses de tratamiento

Wiles, quien es la primera mujer en ocupar este cargo, agradeció el apoyo de su familia, amigos y del presidente Donald Trump, reafirmando su compromiso con la agenda presidencial

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    La jefa de gabinete de Trump supera el cáncer de mama tras seis meses de tratamiento
    Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, fue diagnosticada con cáncer de mama. (EFE)

    La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, de 69 años, anunció este miércoles que ha superado el cáncer de mama que padecía, tras seis meses de tratamiento.

    "Me complace compartir una noticia personal. Tras una cita médica en la Clínica Mayo esta semana, los resultados de mi análisis patológico fueron negativos. Estoy libre de cáncer", escribió en la red social X.

    La jefa de gabinete agradeció el apoyo de su familia, amigos y médicos, y dedicó un "agradecimiento especial" al presidente, Donald Trump, para quien aseguró que seguirá "trabajando para impulsar su agenda".

    Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de coordinar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele describirla como "la mujer más poderosa del mundo".

    • Wiles anunció el pasado 16 de marzo que había sido diagnosticada con cáncer de mama y que se sometería a tratamiento sin dejar el cargo, por lo que pasaría la mayor parte de su tiempo en la Casa Blanca.
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