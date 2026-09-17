Acusan a 17 personas por tráfico de cocaína de Puerto Rico a EE. UU. en avión y correo postal

Un total de 17 personas fueron acusadas en Puerto Rico por poseer y distribuir cocaína que enviaban por avión o correo postal a varios destinos de Estados Unidos, según informó este jueves la Fiscalía Federal.

Los imputados transportaban los narcóticos a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla, y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

El fiscal federal interino para el distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, explicó en un comunicado que entre los acusados hay líderes, reclutadores y mulas (encargados de transportar la droga).

Reacciones oficiales

La investigación fue liderada por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

"A aquellos que creen que pueden utilizar nuestros aeropuertos y sistemas postales para traficar sustancias ilegales: que estas detenciones sirvan de advertencia. Estamos vigilando y trabajando para identificar y desmantelar sus operaciones", declaró Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI.

Entre los acusados figuran Francisco J. Sánchez Roque, alias 'Chuleta'; John O. Espinal Zorrilla, conocido como 'Taker'; Humberto Mercedes Ruiz, apodado 'Brujo'; y Michael J. Camacho Rodríguez, alias 'Tiza/Chuky'.

De ser hallados culpables de los cargos de narcotráfico, los acusados se exponen a una pena mínima de diez años de prisión y a una máxima de cadena perpetua.