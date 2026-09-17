Agente de ICE acusado de disparar a venezolano comparece ante un tribunal en Minnesota

Fotografía de expediente de la Cárcel del Condado de Cameron donde aparece el exagente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Christian Castro, quien enfrenta cargos en Minnesota por agresión y por denunciar falsamente un delito en relación con un operativo ocurrido el 14 de enero, cuando disparó contra el inmigrante venezolano Julio Sosa Celis, de 24 años. ( EFE )

Christian Castro, el agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acusado de disparar contra un inmigrante venezolano y mentir sobre lo ocurrido durante un operativo migratorio en Minneapolis, compareció este jueves ante un tribunal tras ser arrestado por las autoridades de esa ciudad.

Castro enfrenta cuatro cargos en Minnesota por agresión y por denunciar falsamente un delito en relación con un operativo ocurrido el 14 de enero, cuando disparó contra el inmigrante venezolano Julio Sosa Celis, de 24 años.

En concreto, la Justicia de Minesota acusa a Castro de haber disparado en una pierna a Sosa y de presentar posteriormente un informe sobre el incidente en el que mintió al acusar a Sosa y otro migrante de haberlo atacado con una pala y un palo de escoba.

Detalles del caso

La acusación contra Castro cobró notoriedad después de que estuviera detenido más de tres meses en Texas, provocando una batalla legal entre el estado sureño y las autoridades en Minesota, que exigían su traslado para enfrentar allí la justicia estatal. El gobierno de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott, complicó su extradición y el agente salió en libertad a finales de agosto.

El caso puso de relieve nuevamente el enfrentamiento entre los estados de diferente color político, Texas, un fiel aliado del Gobierno del presidente Donald Trump y su política migratoria, y Minnesota, de tendencia demócrata.

El agente fue detenido el miércoles tras viajar de Texas a Minnesota y pasó la noche en la cárcel del condado de Hennepin. Este jueves se presentó en una audiencia esposado y vestido con un uniforme de color naranja.

Se le ha fijado una fianza de 400.000 dólares sin condiciones, según informó la televisora KARE 11, filial de NBC.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo hoy en una conferencia que la comparecencia de Castro este jueves constituye "un paso fundamental en nuestros esfuerzos" por exigirle responsabilidades por ese tiroteo.

"El señor Castro tiene derecho a un juicio justo y lo tendrá; pero nuestro compromiso de exigirle responsabilidades será tan firme como lo ha sido desde el principio", agregó.

Consecuencias del tiroteo

Castro también enfrenta seis cargos federales por el tiroteo, entre ellos por presuntamente dar declaraciones falsas a los investigadores por el tiroteo en el que resultó herido Sosa.

Sosa fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes migratorios durante la denominada operación 'Metro Surge', en la que la Casa Blanca desplegó a cientos de agentes migratorios en Mineápolis, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la población civil.

Las otras dos víctimas, Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron por disparos de agentes migratorios.