El costo de representar de manera independiente a RD en un Modelo de Naciones Unidas

Apolonia Tejada, la sexta de izquierda a derecha, sostiene un pergamino torgado durante su participación en YMUN. ( TOMADA DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DE APOLONIA TEJADA )

La estudiante Apolonia Tejada, de 16 años, creó una delegación para llevar de manera independiente a unos 15 jóvenes al Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Yale (YMUN) en enero próximo, una iniciativa que busca ampliar el acceso de estudiantes dominicanos a este tipo de oportunidades, pero cuyo costo podría alcanzar los 2,000 dólares o 120,000 pesos por participante.

"Los gastos para participar en nuestro modelo rondan los 2,000 dólares estadounidenses por persona", dijo Tejada, fundadora de EliteMUN, la organización base de lo que considera la primera delegación independiente de la República Dominicana.

Debido al alto costo de participación, Tejada señala que EliteMUN se ha comprometido con la búsqueda de patrocinio entre "aquellas empresas y personas que apuestan por la juventud dominicana".

"Actualmente se sigue contemplando dicho patrocinio, pero debemos informar que no es del todo seguro, por eso, los delegados se están inscribiendo cubriendo su gasto propio", señaló la joven.

Los Modelos de Naciones Unidas son simulaciones académicas en las que estudiantes asumen el papel de representantes de distintos países y participan en debates sobre asuntos internacionales.

Durante estas actividades, los jóvenes investigan problemas globales, defienden posiciones, negocian con otros participantes y trabajan en la elaboración de propuestas de resolución, mientras desarrollan habilidades de oratoria, pensamiento crítico, diplomacia y trabajo en equipo.

Entre estas competencias se encuentra YMUN, una conferencia internacional de cuatro días dirigida a estudiantes de secundaria y celebrada en el campus de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Además de los debates, YMUN busca acercar a los participantes a la experiencia universitaria en Yale.

"No sabes que algo no es para ti hasta que lo pruebas"

Tejada, que, a pesar de su corta edad, cuenta con una amplia experiencia en estos eventos de debate a nivel internacional y que, solo en su primera participación en la Universidad de Yale, fue merecedora de dos menciones, creó EliteMUN para cubrir un "bache" entre los jóvenes dominicanos que quieren acceder a este tipo de oportunidades, pero asisten a escuelas que no apoyan este tipo de actividades extracurriculares o no las promueven.

Fue justamente en esa participación cuando se dio cuenta de lo privilegiada que era, al compartir espacio con jóvenes que desde pequeños habían participado en clubes de Modelos de las Naciones Unidas y debate en sus escuelas, y para quienes "era normal estar en espacios internacionales e ir bien preparados", señaló la joven.

Además, después de dar a conocer en sus redes sociales las dos menciones ganadas en YMUN, "muchos jóvenes, tanto dominicanos como de toda Latinoamérica, me preguntaban cómo lo había logrado, cómo conseguí la oportunidad, cómo me preparé y, aún más importante, quién me había motivado a ir".

"Por eso, surgió EliteMUN, un espacio en donde la juventud tiene dónde y cómo concertar, aprender y tener oportunidades. Nuestros jóvenes ya imparten talleres, compiten en concursos de debate y, claro, saben conectar con otros para lograr objetivos", dijo sobre su proyecto.

Cuenta que el mayor reto que ha enfrentado como joven al llevar a cabo este proyecto ha sido la confianza. Y no solo en sí misma, sino también en ver a jóvenes talentosos que no se dan la oportunidad por miedo, por no querer fallar o por no querer intentarlo.

"Creo firmemente que esta generación está llena de potencial que no se puede desperdiciar y siento que, precisamente, aprovecharlo y tener confianza en nosotros mismos es lo que nos falta para seguir avanzando".

Primera vez en los MUN

Apolonia Tejada participó por primera vez en un Modelo de las Naciones Unidas a través de la iniciativa del Programa de Liderazgo Educativo del Ministerio de Educación (PLERD), en su competencia de etapa centro, en la cual logró llevarse el galardón de mejor delegación y pasar a la etapa distrital.

Cuenta que conoció la iniciativa gracias a una amiga de su hermana, que había participado en años anteriores en estos modelos, aunque por un tiempo llegaron a cancelarse en su centro de estudio.

"Luego de que la promoción de mi hermana saliera de la escuela, estos modelos se reintegraron y, como había escuchado tanto hablar sobre ellos, decidí vivir la experiencia yo misma. Siempre tuve un amor por las ciencias sociales y el debate, así que lo vi como una forma de seguir desarrollando mis habilidades", dijo.

"No sabes que algo no es para ti hasta que lo pruebas", es el mensaje que Apolonia le deja a los jóvenes, a los que insta a darse "la oportunidad de conocer sus fortalezas, destrezas, habilidades y debilidades" y lanzarse a participar en estos modelos de la ONU, que, contrario a lo que pueden parecer, no son solo para diplomáticos, "sino para toda persona que quiera superarse y desarrollarse".