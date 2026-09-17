Aumentan los rumores de demolición del Centro Kennedy tras su cierre

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparece a bordo del Air Force One revisando una impresión de gran tamaño del Kennedy Center tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 16 de septiembre de 2026. ( AFP )

El Centro Kennedy, el prestigioso centro de artes escénicas estadounidense frente al río Potomac, amaneció este jueves vallado, poco después de que se hicieran públicas fotos del presidente Donald Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título 'Demolición del Kennedy Center'.

La foto, obtenida por los fotógrafos de la agencia de noticias AFP, muestra desde el exterior del avión presidencial y a través de la ventanilla lo que podría ser un plan para demoler el prestigioso centro cultural, que Trump ya ha dicho que está en riesgo de derrumbe si los tribunales no acceden a su plan de reforma, que incluiría añadir su apellido al del expresidente John F. Kennedy.

Cerrado

El Centro Kennedy fue clausurado este miércoles por orden del presidente Trump después de que un juez bloqueara rebautizar la institución con el nombre del mandatario republicano.

El icónico edificio fue vallado para impedir el acceso un día después de que la junta directiva aprobara su clausura inmediata, alegando motivos de seguridad y la necesidad de acometer reparaciones.

El congresista demócrata Joyce Beatty, que fue miembro del consejo de la institución cultural, ha pedido medidas legales de emergencia para impedir el deterioro y abandono del Centro Kennedy.

El juez federal Christopher Cooper ha pedido al Centro Kennedy que responda esta mañana por la vía de emergencia sobre sus requerimientos y tiene previsto convocar una audiencia para resolver el contencioso.