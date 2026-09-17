Una explosión destruye edificio de planta de municiones vinculada a congresista de EE. UU.

Una explosión destruyó un edificio de la planta de municiones Pacem, vinculada a una empresa que cofundó el congresista republicano Cory Mills, en el condado de Taylor, en el norte de Florida, sin causar heridos, informó este jueves la oficina del alguacil.

La planta, en la localidad de Perry, dejó de producir a finales de octubre de 2025 y suspendió de empleo a unos 80 trabajadores. En el momento de la explosión, ocurrido la noche del miércoles, solo había un vigilante y un empleado de oficina, que resultaron ilesos. Los bomberos y la policía de Perry acordonaron la instalación hasta que llegaron las agencias estatales y federales.

"Los residentes de toda la zona oyeron y sintieron la explosión", señala el comunicado que la oficina del alguacil difundió.

El texto da por "pérdida total" el edificio afectado y no precisa la causa. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), el Departamento de Defensa y la jefatura de bomberos de Florida investigan el hecho.

Antecedentes y responsabilidades

No es la primera explosión en esa planta. En septiembre de 2018 murieron allí dos trabajadores y el Departamento de Trabajo multó con 188.290 dólares a la empresa que entonces la operaba, AMTEC Less Lethal Systems. Pacem Defense cerró la compra un mes después de aquel accidente.

Mills, de 46 años, es congresista por el distrito 7 de Florida desde enero de 2023 y forma parte de los comités de Servicios Armados y de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que supervisan la venta de armas al exterior.

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El político republicano perdió las primarias de agosto pese al respaldo del presidente Donald Trump y es investigado por el Comité de Ética por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, acusaciones que niega.

El congresista cofundó Pacem Defense en 2015 con su esposa y presidía el grupo cuando este compró la planta de Perry, en octubre de 2018.

Dejó la gestión al llegar al Congreso, aunque su declaración patrimonial de 2025 todavía recoge un 49 % de Pacem Solutions International en un fideicomiso ciego.

La empresa vendía granadas sobre todo a Oriente Medio y firmó en 2015 un contrato de 228 millones de dólares con el Gobierno de Irak.