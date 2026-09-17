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Un juez ordena a Trump avisar con 30 días de antelación sobre demolición de Centro Kennedy

Este mismo jueves, se hicieron públicas fotos del presidente Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título 'Demolición del Kennedy Center

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    Un juez ordena a Trump avisar con 30 días de antelación sobre demolición de Centro Kennedy
    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparece a bordo del Air Force One revisando una impresión de gran tamaño del Kennedy Center tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 16 de septiembre de 2026. (AFP)

    Un juez federal dictaminó este jueves que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe notificar con al menos 30 días de antelación si tiene la intención de demoler el Centro Kennedy en Washington, después de que los rumores sobre su derribo se dispararan.

    El juez Christopher Cooper explicó que esa petición busca "evitar cualquier confusión al respecto, dados los acontecimientos más recientes".

    Este mismo jueves, se hicieron públicas fotos del presidente Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título 'Demolición del Kennedy Center', por lo que los rumores sobre la demolición del centro, con los que ha estado coqueteando el mandatario, se dispararon.

    • La foto muestra, desde el exterior del avión presidencial y a través de la ventanillas, lo que podrían ser un plan para demoler el prestigioso centro cultural, del que Trump ha dicho estar en riesgo de derrumbe, por lo que pide a los tribunales permiso para reformarlo, así como colocar su nombre en la fachada para así, según él, captar donaciones para el recinto.
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    Reacciones políticas

    El Centro Kennedy fue clausurado este miércoles tras aprobarlo su junta directiva, nombrada casi por completo por Trump, que la preside.

    El congresista demócrata Joyce Beatty, que fue miembro del consejo de la institución cultural, pidió medidas legales de emergencia para impedir el deterioro y abandono del Centro Kennedy; aunque no logró la audiencia de emergencia para revisar la última votación de la junta para cerrar el edificio por renovaciones, sí consiguió que los tribunales requieran el preaviso de 30 días.  

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