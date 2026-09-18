Corresponsales de la Casa Blanca ven cómo un ataque a la "prensa libre" el veto de Trump

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó este viernes como una prohibición a la prensa libre el veto anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra CNN, MS NOW y Político.

"El presidente lo dijo claramente en el Despacho Oval, describiendo su propia acción prevista como una prohibición a la prensa libre", afirmó la presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, en un comunicado divulgado en X.

La asociación añadió que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a la interferencia del Gobierno.

Heinrich subrayó que esa protección no depende de si al presidente le gusta la cobertura de una organización de noticias, está de acuerdo con sus informaciones o aprueba las preguntas que hacen sus periodistas.

La WHCA agregó que la cuestión trasciende los derechos de los periodistas y afecta al derecho de los estadounidenses a recibir información completa e independiente sobre las actividades y decisiones de quien ocupa la Presidencia.

Medidas anunciadas

Trump anunció este viernes que prohibía "con efecto inmediato" el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Político, a los que acusó de difundir noticias falsas.

El mandatario escribió en su red social Truth Social que los medios "no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras" al cubrir al presidente, su Administración o Estados Unidos, y advirtió de que habrá "otros medios de noticias falsas" que seguirán.

El anuncio se produjo mientras periodistas de los medios afectados continuaban trabajando en la Casa Blanca y sin que el Gobierno detallara cómo se aplicaría la medida.

Trump tampoco especificó qué informaciones motivaron el veto y, de acuerdo con algunos periodistas afectados, la medida podría enfrentar impugnaciones legales relacionadas con las garantías de libertad de prensa de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.