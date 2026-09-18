Demócratas piden investigar supuestas órdenes del Gobierno Trump sobre datos electorales

Imagen de una urna electoral de Estados Unidos. ( EFE )

Dieciocho senadores demócratas han solicitado una investigación independiente sobre las supuestas órdenes que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos estaría dando a sus funcionarios para que "se hagan pasar por votantes" y logren acceder a datos electorales en línea, según informaron los legisladores este viernes.

La petición se da después de que un informante anónimo denunciara que el DHS está ordenando a funcionarios de la Oficina de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que se hagan pasar por votantes como parte de la ´Iniciativa de Votantes Ilegales´, adelantada por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La denuncia sostiene que el DHS instruyó a ciertos funcionarios del USCIS a emitir certificaciones falsas para acceder a información confidencial de los votantes.

Denuncia y solicitud de investigación

Además, los funcionarios estarían sometidos a cumplir cuotas de rendimiento de revisión de 40 personas al día y el uso de datos de origen poco fiables recopilados mediante "manipulación", señalaron los legisladores en un comunicado.

El senador por California Alex Padilla, miembro de mayor rango del Comité de Reglas y Administración del Senado, con jurisdicción sobre las elecciones federales, junto con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer encabezaron el llamado a la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS para que inicie de inmediato una investigación independiente sobre las irregularidades detalladas por el informante.

Te puede interesar Denunciante acusa al DHS de usar métodos que podrían violar leyes estatales para investigar el voto

"Según el valiente denunciante federal que se presentó esta semana, los líderes de la agencia están ordenando a los funcionarios que violen las leyes y utilicen datos ´mágicos´, todo al servicio de los intentos de Donald Trump por demostrar sus infundadas teorías conspirativas sobre fraude electoral", explicó Padilla en un comunicado.

Reacciones y consecuencias

El legislador californiano calificó como "un abuso de poder" por parte de la Casa Blanca, que debe explicar al Congreso.

En su solicitud los senadores destacaron que las supuestas instrucciones suponen repercusiones en los votantes elegibles y ciertos extranjeros con residencia legal,

Además de abrir una investigación, los senadores instaron a la OIG a tomar medidas inmediatas para prevenir irregularidades adicionales o el mal uso del personal y los recursos de la agencia mientras dure la investigación

"La Administración Trump está trabajando sin descanso para silenciar las voces de los votantes estadounidenses, y los demócratas están trabajando aún más para proteger las elecciones de nuestra nación. Debe haber una investigación inmediata y exhaustiva", afirmó Schumer.