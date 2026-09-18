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Estatus de ciudadanía
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Servicio de Impuestos de EE. UU. preguntará sobre estatus de ciudadanía en declaraciones

El IRS ha presentado un borrador del formulario 1040 que incluye una pregunta sobre el estatus de ciudadanía del contribuyente, marcando un cambio significativo en la política fiscal

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    Servicio de Impuestos de EE. UU. preguntará sobre estatus de ciudadanía en declaraciones
    Letrero afuera del edificio del Servicio de Impuestos Internos de EEUU (IRS), el 4 de mayo de 2021, en Washington. (EFE)

    El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) ha publicado un borrador del formulario de declaración fiscal individual que, por primera vez, incluye una pregunta sobre el estatus de ciudadanía del contribuyente, lo que supone un paso más del Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en su agenda migratoria.

    El borrador del Formulario 1040 para la declaración del año 2026, usado por los contribuyentes para reportar ingresos, calcular deducciones/créditos y determinar si debes pagar o recibir un reembolso, pregunta explícitamente al declarante sobre su ciudadanía estadounidense.

    Objetivos del Gobierno

    "Al momento de presentar su declaración, ¿es usted —y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta— ciudadano estadounidense, nacional de los EE. UU. o extranjero legalmente autorizado para trabajar en los EE. UU.?", se lee en el borrador publicado por el IRS.

    • La inclusión de la pregunta forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para reforzar los controles sobre la elegibilidad de inmigrantes para determinados beneficios fiscales y su cruzada contra la inmigración indocumentada.

    Reacciones oficiales

    El mes pasado el IRS y el Departamento del Tesoro pusieron a consideración pública varias propuestas relacionadas con los requisitos de elegibilidad para créditos reembolsables del impuesto sobre la renta.

    "Bajo la Administración del presidente Trump, se han acabado los días en que los extranjeros ilegales recibían beneficios financiados por los contribuyentes", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado.

    Las normas propuestas se aplicarían a los años fiscales que finalicen en la fecha de publicación de las regulaciones definitivas o con posterioridad a ella, indicó el IRS.  

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