Videos, torturas y mujeres desaparecidas conducen a una casa de los horrores en Filadelfia

La policía investiga desde hace tres meses una residencia en Filadelfia en la que se han hallado drogas, armas de fuego o miles de videos y fotos de actos sexuales y torturas, en los que aparecen al menos siete mujeres que llevaban años desaparecidas y que se teme que hayan podido ser asesinadas en esta 'casa de los horrores'.

Todo comenzó con lo que parecía un arresto rutinario en el centro histórico de la ciudad el 19 de junio, cuando Eugene Horsch, un hombre de 44 años condenado anteriormente por posesión de drogas, le presentó a un policía placas de agente federal falsificadas.

En el coche en el que estaba aparcado se hallaron además armas de fuego y drogas, y la mujer que acompañaba a Horsch presentó además una cédula de identidad que no era la suya y que resultó ser la de una mujer desaparecida en Filadelfia en 2023, Blair Tonzelli.

Cuando se registró por primera vez el domicilio del hombre, una casa de ladrillo de dos pisos en Olney, un barrio de clase trabajadora en el norte de la ciudad, se hallaron municiones, más drogas y una enorme cantidad de productos químicos potencialmente peligrosos que llevaron a la policía a indagar más y a optar por mantener a Horsch bajo arresto preventivo.

Las autoridades pasaron a examinar exhaustivamente la propiedad durante las semanas posteriores ante la creciente curiosidad de vecinos y medios locales. Llevaron perros y excavaron las tuberías debajo de la vivienda para tomar muestras.

En agosto se informó del hallazgo de más drogas y armas y de discos duros con unas 600,000 fotos y 70,000 videos que incluyen imágenes tomadas en el interior de la casa.

El inspector de la Policía de Filadelfia, Ray Evers, relató entonces que parte de estos materiales audiovisuales corresponden a escenas de tortura y que, mientras algunas parecen haber sido teatralizadas, otras se antojan reales.

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Dos muertes aparentes

Evers añade que, en opinión del forense, dos de las mujeres que aparecen en las imágenes dan la impresión de haber muerto a causa de estrangulamientos. Esas dos mujeres son identificadas como Gabrielle Amarando y Maribel Fresses, desaparecidas en 2012 y 2018.

La policía, que no ha aclarado si Eugene Horsch aparece en ese material, diría después que identificó en las imágenes a su padre, Raymond Horsch, fallecido en 2025.

Según los agentes, se ve a Raymond Horsch estrangulando a una mujer a la que identificaron como Nicole Fusaro, desaparecida en 2018.

El pasado miércoles, la Policía de Filadelfia informó de que han identificado a cinco mujeres en los materiales requisados, y que hay otras dos, también desaparecidas, vinculadas al caso, una de las cuales es Amy Mchale, esposa del ahora fallecido Raymond Horsh de la que no se sabe nada desde 2016.

También se explicó que se ha identificado en total a unas 60 personas en los videos hallados en la casa de Olney, que algunas han sido localizadas e interrogadas y que una decena de ellas fallecieron por sobredosis con posterioridad a la grabación de las imágenes.

El Departamento de Policía de la ciudad ha pedido la colaboración ciudadana en el caso, mientras intenta contactar a más personas que aparecen en el contenido incautado y también hallar posibles restos humanos en la vivienda, algo que hasta ahora no ha confirmado.

También ha asegurado que planea realizar otro registro a fondo de la vivienda a finales de septiembre con base en una nueva orden judicial.