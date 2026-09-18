Proinmigrantes en EE. UU. piden vetar un cambio a norma de inadmisibilidad por carga pública

Varios grupos de defensa de inmigrantes en Nueva York pidieron este viernes a una corte federal que anule la nueva regla del Gobierno del presidente Donald Trump, que entró hoy en vigor para negar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas del Estado y puedan convertirse en una carga pública.

Entre los argumentos presentados ante el tribunal, los grupos aseguraron que la nueva norma y las directrices relacionadas violan la Ley de Procedimiento Administrativo porque contravienen la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cuya interpretación tradicional ha sido negar la residencia permanente por carga pública solo a un porcentaje muy reducido de solicitantes que se consideran dependientes del Gobierno para su subsistencia.

"En cambio, la nueva norma y las directrices están diseñadas para castigar a los inmigrantes potenciales, incluidos sus hijos, por recibir incluso pequeñas cantidades de beneficios complementarios no monetarios a los que tienen derecho", indicaron los demandantes -en un comunicado-.

La carga pública es una causa de inadmisibilidad que permite denegar una visa, la admisión al país o la tarjeta de residencia permanente, conocida como 'green card', si se determina que es probable que la persona dependa de ciertos beneficios públicos en el futuro.

Beneficios afectados

Los demandantes indicaron al tribunal para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan que la norma y las directrices "son arbitrarias y caprichosas" por diversas razones.

Entre los argumentos los colectivos exponen que los beneficios sujetos a verificación bajo las nuevas políticas incluyen seguro médico, asistencia alimentaria, asistencia para la vivienda, beneficios para niños como Head Start y WIC (Mujeres, Bebés y Niños), beneficios para trabajadores como el crédito tributario por ingreso del trabajo y el crédito tributario por hijos, e incluso becas para estudiantes universitarios.

Sin embargo, los grupos pro-inmigrantes advirtieron que ninguno de esos beneficios, utilizados tanto por ciudadanos como por no ciudadanos, se relaciona con el tipo de indigencia a largo plazo que el Congreso reconoce como la condición de carga pública.

"Las nuevas políticas otorgan a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) discreción ilimitada para negar la residencia permanente por motivos de carga pública. Esta norma también es una excusa apenas disimulada para el odio racial del Gobierno hacia los no ciudadanos y sus hijos", afirmaron.

Demandas legales

Los colectivos recordaron que ya en 2019 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el DHS hicieron un intento similar de ampliar el motivo legal de inadmisibilidad por carga pública más allá de su significado establecido desde hace mucho tiempo, y el Segundo Circuito y otros tribunales de apelación sostuvieron que su esfuerzo era contrario a la ley, excedía la autoridad legal y era arbitrario y caprichoso.

La demanda fue presentada por Make the Road New York, New York Legal Assistance Group, Association to Benefit Children y African Communities Together.

Nueva York y otras ciudades, así como la organización Public Rights Project, demandaron también esta semana a la Administración Trump por la regla de carga pública.