Trump dice que congresista republicana que rechaza su política migratoria ganó gracias él

El presidente estadounidense Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas tras anunciar la nueva política de precios de "nación más favorecida" para ciertos medicamentos en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de septiembre de 2026. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que la congresista republicana María Elvira Salazar, quien este jueves denunció que la política migratoria del mandatario había ido "demasiado lejos", ganó las anteriores elecciones gracias a él.

"Yo logré que la eligieran. Sin mí, no habría salido elegida. Hace unos años se postuló contra alguien que, según se pensaba, era imposible que perdiera. Y entonces, cuando di mi respaldo a María, terminó ganando, protagonizando la mayor sorpresa de todo el Congreso en aquella legislatura", aseguró el presidente en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Aunque afirmó que sigue respaldándola después de haber visto el video en el que Salazar se desmarcaba y cuestionaba la política migratoria de Trump, el mandatario aseguró que no estaba de acuerdo con ella.

"No estoy de acuerdo con ella", insistió, "yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que ella dice. Pero yo tengo una postura muy firme".

"María ganó solo gracias a mí, así que se volvió un poco más blanda con el tema de la frontera. Lo entiendo, lo entiendo, pero yo simplemente no comparto esa postura", afirmó.

El presidente repitió su relato sobre la cuestión migratoria: "cuando fui elegido —y ya sabe, antes de mi llegada— teníamos la frontera más insegura, tal vez de todo el mundo o incluso de la historia. Entraron en masa 25 millones de personas procedentes de prisiones e instituciones psiquiátricas: traficantes de drogas, asesinos... Entraron 11,888 asesinos, todo ello documentado. Les permitieron entrar en nuestro país".

Salazar, estrecha aliada de Trump hasta ahora, le dirigió un mensaje a través de redes sociales en el que cuestionaba la política migratoria: "presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (...). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy".

Críticas de Salazar

El video llega a poco más de seis semanas de que se celebren las elecciones de medio mandato en las que los republicanos se juegan mantener el control de las dos Cámaras y con unas encuestas que no les favorecen.