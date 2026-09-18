Trump y la prensa: vetos, restricciones y choques con los medios en EE. UU.

La sede de CNN en Atlanta. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El veto anunciado este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las cadenas CNN y MS NOW y al diario digital Político se suma a una serie de medidas adoptadas por su Administración que han restringido el acceso de determinados medios, limitado la financiación pública y endurecido condiciones de trabajo de periodistas, además de una larga lista de enfrentamientos verbales con reporteros.

El primer choque notable se produjo en febrero de 2025, cuando la Casa Blanca restringió el acceso de la agencia Associated Press (AP) al Despacho Oval y posteriormente al avión presidencial por mantener el uso del nombre histórico de "golfo de México" en lugar de la denominación "golfo de América", adoptada por Trump.

La Casa Blanca comenzó además a decidir directamente qué medios integraban los grupos de periodistas que cubren al presidente en espacios de acceso limitado, una función que durante décadas había gestionado la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Trump también ha protagonizado enfrentamientos directos con periodistas, como el ocurrido en noviembre de 2025, durante un intercambio a bordo del avión presidencial, cuando llamó "cerdita" a la corresponsal de Bloomberg Catherine Lucey mientras intentaba hacerle una pregunta sobre los archivos de Jeffrey Epstein: "Silencio, silencio, cerdita", le dijo el mandatario.

Ofensiva contra medios públicos

En marzo de 2025, Trump ordenó reducir las operaciones de la Voz de América y otras emisoras para audiencias internacionales, lo que dejó a más de 1.300 trabajadores en licencia administrativa.

La Administración también intentó retirar fondos a Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio Asia Libre, aunque tribunales federales han bloqueado o limitado parte de esas medidas.

En mayo, Trump firmó otra orden ejecutiva para poner fin a la financiación federal de NPR y PBS, a las que acusó de ofrecer una cobertura sesgada.

La medida ordenó eliminar, en la medida permitida por la ley, la financiación directa e indirecta de ambas organizaciones y abrió una batalla legal sobre la autoridad del Ejecutivo para retirar fondos aprobados por el Congreso.

Restricciones en el Pentágono

En mayo de 2025, el Departamento de Defensa estableció nuevas restricciones para los periodistas acreditados al Pentágono, que pasaron a necesitar autorización y escolta para acceder a amplias zonas del edificio.

Posteriormente, la cartera endureció las normas y estableció que determinados periodistas podían ser considerados un riesgo de seguridad si buscaban información no autorizada, incluso cuando no fuera clasificada.

Un juez federal bloqueó parte de estas restricciones en marzo de 2026, pero el Pentágono respondió con nuevas limitaciones y cerró el espacio de trabajo conocido como el "pasillo de los corresponsales".

Limitaciones al visado para periodistas

El Gobierno aprobó, en julio de 2026, una nueva norma que buscaba limitar a 240 días la permanencia de los titulares de determinados visados de prensa, frente al sistema anterior basado en la duración de su situación laboral o de su asignación periodística.

Un juez federal bloqueó la entrada en vigor de la medida el pasado 14 de septiembre, un día antes de su aplicación prevista, mientras continúa el litigio.

Presión sobre las cadenas de televisión

La Comisión Federal de Comunicaciones se ha convertido en otro frente de presión sobre las cadenas que Trump considera críticas, como en septiembre de 2025, cuando se ordenó la suspensión temporal del programa del comediante Jimmy Kimmel de la cadena ABC; a la vez, el presidente pidió el despido del presentador y sugirió que las emisoras que lo retransmitieran podían perder sus licencias.

Desde entonces, Trump ha reclamado en varias ocasiones que el regulador revise las licencias de cadenas cuya cobertura considera parcializada.

La presión continuó este año, cuando la comisión inició una revisión anticipada de las licencias de ocho emisoras de ABC, propiedad de Disney, una medida que no se producía desde hacía más de cincuenta años.

Preguntado este viernes por los periodistas sobre el veto, Trump lo justificó por la cobertura que, según él, han hecho esos medios durante los últimos dos años.

"Son noticias falsas", respondió, antes de acusarlos de publicar de forma deliberada información negativa para perjudicar a su Administración y al Partido Republicano.

El presidente aseguró, no obstante, que Estados Unidos necesita una prensa "libre", "justa" y "honesta", y dejó abierta la posibilidad de ampliar el veto a otros medios.

"Puede que haya otros que se sumen", dijo, aunque no precisó cuáles ni bajo qué condiciones.