Virginia, estado con más centros de datos del mundo, aprueba nuevas regulaciones sobre IA

Vista aérea de centros de datos en el corredor de centros de datos del condado de Loudoun, Virginia, cerca de nuevas construcciones y una zona residencial. ( SHUTTERSTOCK )

Virginia, el estado de EE. UU. que concentra el mayor número de centros de datos del mundo, anunció este viernes un marco normativo que prohíbe los acuerdos de confidencialidad en estos puntos y presentó un grupo de trabajo estatal sobre inteligencia artificial (IA).

"Dado que la Administración de Donald Trump no escucha las crecientes preocupaciones de los virginianos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que la tecnología en torno a la inteligencia artificial se desarrolle de forma segura y responsable", declaró en rueda de prensa la gobernadora demócrata, Abigail Spanberger, ante la falta de una normativa federal.

El llamado 'Marco de Responsabilidad de los Centros de Datos' prohíbe que se celebren o exijan acuerdos de confidencialidad para proyectos de centros de datos tanto a las agencias como departamentos, autoridades del poder ejecutivo y empleados bajo la supervisión de la gobernadora Spanberger.

La normativa presentada exige una mayor transparencia a las empresas y contempla la creación de un "kit de herramientas para la planificación de centros de datos y la participación comunitaria" destinado a gobiernos locales y comunidades.

Los centros de datos del norte de Virginia representan actualmente el 13 % de toda la capacidad operativa mundial y el 25 % de la capacidad en el continente americano y el estado prevé un crecimiento significativo hacia otras zonas del territorio, según la Comisión Conjunta de Auditoría y Revisión Legislativa de Virginia.

"Equipo de trabajo"

Spanberger también anunció la creación de un equipo de trabajo sobre inteligencia artificial para "abordar los riesgos que plantea el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, incluidos el desplazamiento de la fuerza laboral, la privacidad de los datos y la ciberseguridad".

El avance de esta regulación tecnológica, que se suma a la anunciada por el estado de California, sucede en un momento en que el presidente, Donald Trump, ha mostrado su oposición a regular el desarrollo de la IA pese a las recientes advertencias de los gigantes del sector.

La Cámara Baja del Congreso entró en receso el miércoles sin avanzar las propuestas que pedían acelerar normativas para controlar los riesgos de la inteligencia artificial y no tiene previsto retomar su actividad legislativa hasta el 9 de noviembre.

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó este viernes una nueva orden ejecutiva que endurece la vigilancia sobre las empresas de IA situando a este estado, con este y otras medidas previas, a la vanguardia en materia de regulación.