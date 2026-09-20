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Trump acusa a la Corte Suprema
Trump acusa a la Corte Suprema

Trump acusa al Supremo de que sus decisiones "erróneas" han costado "billones" a EE. UU.

El presidente Trump señala que las decisiones de la Corte Suprema han costado billones de dólares al país, afectando la economía en un momento crítico

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    Trump acusa al Supremo de que sus decisiones erróneas han costado billones a EE. UU.
    El presidente estadounidense Donald Trump. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado al Tribunal Supremo de que sus decisiones "erróneas" le han costado "billones de dólares" al país.

    "En los últimos seis meses, con sus decisiones erróneas, políticas y ridículas sobre aranceles y la ciudadanía por derecho de nacimiento, le han costado a los Estados Unidos de América billones de dólares", escribió el mandatario en su red Truth Social.

    Trump lamentó que "a la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha faltado el valor para hacer a Estados Unidos grande otra vez".

    • El presidente, que ya se había pronunciado antes en contra de algunas decisiones de los magistrados, arremetió contra algunos de sus fallos haciendo responsables a los jueces de daños económicos a Estados Unidos.

    Impacto económico

    La crítica llega en un momento complicado para la administración Trump, ya que este viernes el precio promedio del diésel en Estados Unidos se mantenía cerca de su máximo histórico, en 6,43 dólares por galón, según los últimos datos de GasBuddy.

    Las consecuencias económicas de la guerra de Irán, que empezó el pasado 28 de febrero, que afectan al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses se han convertido en un tema incómodo para el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

    Los aranceles y la ciudadanía por nacimiento fueron dos de las grandes apuestas de Trump para esta legislatura y ambas fueron frenadas por el Tribunal Supremo.

    "Han perjudicado para siempre la forma en que las personas se convierten en ciudadanos de nuestro gran país. Ha sido un capítulo triste en la historia de Estados Unidos", aseguró.

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