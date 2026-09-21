Video de congresista republicana contra Trump refleja el costo político de deportaciones

El anuncio de campaña en el que la congresista republicana María Elvira Salazar critica la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refleja el costo político, según analistas, de las deportaciones entre los votantes latinos, incluso entre quienes apoyaron al mandatario.

El video donde Salazar acusa a las políticas migratorias de Trump de ir "demasiado lejos" y que "los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados" muestra el nuevo pensamiento de estos votantes, indica a EFE Martha Arévalo, directora del Central American Resource Center (Carecen).

"Lo hemos visto en nuestras comunidades, donde votantes latinos han visto que lo que está haciendo este presidente y esta Administración les puede afectar a ellos también", expresa Arévalo en una entrevista. "Entonces ya la gente está viendo que nos afecta a todos y que afecta a la comunidad en sí, al país totalmente", añade.

El Gobierno de Trump detuvo a un récord de más de 50,000 inmigrantes en julio, la mayor cifra de su segundo mandato, pero la mitad no tenía antecedentes penales, indica en su video la congresista Salazar, representante federal del Distrito 27 de Florida, que incluye la zona metropolitana de Miami.

Arévalo considera "muy triste" que tantos latinos hayan apoyado esta agenda en las elecciones pasadas, pero percibe que el comportamiento de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que este domingo dispararon contra un venezolano en Austin, Texas, en el más reciente episodio de violencia, les cambió la perspectiva.

"Cuando tenemos a ICE en nuestra comunidad no están preguntando si eres ciudadano, residente, o una persona indocumentada, es si tú te ves latino, si tú te ves como si fueras migrante, si estás hablando español o lo que sea, te van a arrestar, te van a detener y te van a tratar de una manera inhumana", sostiene.

Cambios en la opinión de los votantes latinos

Ante los próximos comicios del 3 de noviembre, el sufragio latino despierta interés porque Trump acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de noviembre, más que cualquier candidato republicano de la historia reciente, frente al 51 % que respaldó a la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.

Pero ahora dos de cada tres votantes latinos, el 66 %, desaprueba la gestión de Trump, y siete de cada 10, el 70 %, reprueba su política migratoria, según reveló la semana pasada una encuesta de New York Times/Siena.

En este contexto, Luisana Pérez Fernández, portavoz en español de la Asociación de Gobernadores Demócratas, argumenta que el anuncio de Salazar "tratando de desligarse" de la agenda migratoria y "de hacerle entender a Donald Trump que está perdiendo ese voto latino de 2024 no se lo come (cree) nadie porque la gente está bien desencantada".

"Claramente, hay un miedo entre estos congresistas que se han alineado con la agenda de Donald Trump en los últimos dos años, pero que ahora están viendo que las tácticas inhumanas y crueles de inmigración que ha llevado a cabo la Administración Trump están afectando a sus distritos y a sus votantes", comenta a EFE.

Un análisis de la organización UnidosUS reveló la semana pasada que el 38 % del electorado hispano está en el "centro movible", es decir, que fluctúa entre ambos partidos, y que su presencia es significativa en 12 de los 37 distritos del Congreso más competitivos de las próximas elecciones.

Postura de Trump y sus consecuencias

Salazar aseguró el domingo a CBS que tuvo una "conversación fantástica" con el presidente en la que fue "muy receptivo", pero él indicó el viernes que su postura es "muy firme" y que la congresista "ganó gracias a él".

"No estoy de acuerdo con ella, yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí", declaró el mandatario en la Casa Blanca.

En tanto, el candidato demócrata que compite contra Salazar, Eliott Rodríguez, dijo en una entrevista con EFE que el anuncio de ella responde a que las encuestas muestran que ambos están "empatados" y la acusó de ser "cómplice" de la política migratoria de Trump.