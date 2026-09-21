Trump duda del juez en la demanda por el veto a medios y anuncia que apelará el fallo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este lunes sus dudas sobre el juez encargado de resolver la demanda presentada por los medios CNN, MSN NOW y Politico por la prohibición de acceder a la Casa Blanca, y adelantó que piensa apelar el fallo antes de que éste se haya producido.

"Les ha salido un gran juez -para sus intereses-, un hombre que falló a favor de (el corresponsal de Casa Blanca para CNN) Jim Acosta, quien ahora parece haber desaparecido del planeta. El nombre del juez es Tim Kelly y, lamentablemente, fue nombrado por Trump", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Kelly recibió el visto bueno de Trump para ser magistrado del tribunal federal del Distrito de Columbia en septiembre de 2017.

Trump aseguró que "casi sin lugar a dudas y como de costumbre", su Gobierno apelará la decisión, "porque no se debería permitir el acceso al despacho más importante del mundo a personas y publicaciones de noticias falsas".

En su primera reacción tras conocerse la demanda de los medios, el presidente de Estados Unidos no dudó en volver a defender su veto y afirmó que el Despacho Oval "debe tratarse con decoro, respeto y dignidad, y no ser profanado por payasos de tercera categoría que distorsionan, tergiversan y degradan deliberadamente todo lo que escriben o publican".

Detalles del caso

Además, y en línea con lo que otros miembros del Gobierno como el vicepresidente, JD Vance, han dicho ya, Trump apuntó que "prácticamente todas las noticias sobre mí, o sobre cualquier cosa relacionada conmigo, son negativas, erróneas y, en muchos casos, ¡peligrosas para nuestro país!".

Este mismo miércoles está prevista una primera audiencia en Washington del caso planteado por CNN, Politico y MSN NOW.