Trump inaugura el nuevo helipuerto de la Casa Blanca

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social Truth Social @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció este lunes que ha concluido la construcción de un helipuerto permanente de granito en el jardín sur de la Casa Blanca, que permitirá al mandatario despegar y aterrizar a bordo del helicóptero presidencial Marine One sin dañar el césped. ( EFE/ @REALDONALDTRUMP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este lunes el nuevo helipuerto de la Casa Blanca desde el que partió en el Marine One hacia la base militar de Andrews para dirigirse a Nueva York.

Antes de despegar el primer vuelo desde las nuevas instalaciones, Trump cortó con unas grandes tijeras doradas una cinta azul, blanca y roja como gesto inaugural.

En el vuelo lo acompañaban la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, la asesora de comunicación, Margo Martin y la asistente del presidente, Natalie Harp.

El presidente y su comitiva se dirigieron al aeropuerto JFK de Nueva York en el Air Force One para acudir a las sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas y el resto de reuniones previstas para esta semana.

La intención de construir un nuevo helipuerto en la Casa Blanca se conoció el pasado mes de mayo y entonces se adelantó que antes de que terminara el verano podría estar terminado.

Reacciones mediáticas

El proyecto se barajaba desde años atrás para evitar el deterioro del césped y los jardines desde los que habitualmente despegaba el helicóptero presidencial, pero no se había llevado a cabo.

Finalmente, este lunes se ha inaugurado la nueva instalación coincidiendo con el día en que las principales cadenas de televisión de Estados Unidos - ABC, CBS, Fox News y NBC - acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos de Trump, tras el veto a la Casa Blanca de los medios CNN, MS NOW y Politico.

Las cuatro cadenas, que comparten con CNN la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales y que distribuyen imágenes a todo el mundo, decidieron solidarizarse con sus compañeros vetados.

Trump, que anunció la prohibición el pasado viernes, volvió a defender su postura este lunes asegurando en un mensaje en su red Truth Social que "la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre".

Los medios afectados por la prohibición, CNN, MS NOW y Politico, presentaron este mismo lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C.

El nuevo helipuerto se suma a otras serie de obras que Trump ha realizado en el complejo presidencial desde que empezó su segundo mandato.

Además de la obra estrella, el Salón de Baile, para cuya construcción demolió el Ala Este, se han acometido modificaciones en el Jardín de las Rosas y modificaciones en el Despacho Oval.