Kamala Harris entra por primera vez en campaña en Michigan para apoyar a El-Sayed

La exvicepresidenta Kamala Harris participó este martes por primera vez en un acto electoral de la campaña para las elecciones de medio mandato en Michigan para apoyar al candidato demócrata a senador Abdul El-Sayed.

"Estoy aquí para apoyar al doctor El-Sayed porque en este tema sé que él será un ganador. Y tengo derecho a decir eso", comenzó afirmando Harris en un acto centrado en la salud materna de las mujeres negras y el aumento de los costes sanitarios.

"El Senado debería actuar como freno ante los abusos de esta Administración y, en mi opinión, la persona sentada a mi derecha sería uno (freno) si resulta elegida", afirmó la exvicepresidenta y candidata presidencial demócrata en 2024.

La buena relación entre Harris y El-Sayed quedó patente en el encuentro, en el que, tras los agradecimientos de rigor entre ambos, la exvicepresidenta bromeó "creo que hemos llegado a un punto en nuestra nueva relación en el que puedo llamarle Abdul".

El aspirante a senador, que no está afiliado al Partido Demócrata y pertenece a la tendencia progresista, respondió "perfecto. Para mí, será señora vicepresidenta".

Competencia electoral en Michigan

El-Sayed, que aspira a ser el primer senador musulmán en la Cámara Alta, insistió durante el acto en su idea de recuperar por completo "medicaid", el programa público de seguro de salud de Estados Unidos destinado sobre todo a personas y familias con ingresos bajos.

El-Sayed compite por el escaño de Michigan al Senado contra el exmiembro de la Cámara de Representantes republicano Mike Rogers.

Las encuestas recientes recogen que el progresista tiene una ventaja de siete puntos sobre Rogers, que cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump.

Michigan, donde Harris perdió por poco más de 80,000 votos ante Trump en 2024, es un estado clave para los demócratas en sus aspiraciones para recuperar el Senado.