Nueva York logra acuerdo de 131 millones con DoorDash para indemnizar repartidores

Un letrero del servicio de entrega de comidas DoorDash en la puerta de una franquicia de Dunkin' Donuts en Methuen, Massachusetts. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Las autoridades de Nueva York anunciaron este martes un acuerdo de 131.5 millones de dólares con la aplicación DoorDash para indemnizar a los repartidores de comida ('deliveristas') por pagos insuficientes sistemáticos.

El acuerdo pone fin a una investigación del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador que conllevó el análisis de 152 millones de pagos y 110 millones de horas de trabajo para determinar que la empresa omitía tiempo en el cálculo de las remuneraciones, según un comunicado de la Alcaldía.

La investigación abordó el periodo entre abril de 2022 y junio 2024 y pagos que fueron evadidos con el uso de un algoritmo.

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Más de 115 millones de dólares irán directamente a unos 260,000 repartidores, y más de 16 millones corresponden a multas y costas civiles para la aplicación.

El mayor acuerdo laboral

El alcalde, Zohran Mamdani destacó en conferencia de prensa que es el mayor acuerdo laboral en la historia de la ciudad y también un hito en cuanto a repartidores en Estados Unidos.

Como parte del acuerdo, se establece un sistema de monitoreo que garantiza que DoorDash cumpla con la ley en el futuro, que otorga a los trabajadores un papel directo en la identificación de infracciones y proporciona a la ciudad los datos que necesita para actuar con rapidez.

DoorDash debe adoptar controles internos para abordar los problemas que dieron lugar a las infracciones y prevenir futuras infracciones. La empresa debe conservar los registros que demuestren el cumplimiento.

Durante los próximos tres años, está obligada a presentar datos mensuales sobre la remuneración mínima, la distancia máxima para la entrega, la información sobre los viajes y la transparencia.

Mamdani compareció rodeado de repartidores, concejales, miembros de su administración y junto a Ligia Gualpa, directora del Workers Justice Project, que agrupa a Los Deliveristas Unidos.

Según Mamdani, el director ejecutivo de DoorDash, Tony Xu, recientemente recomendó a otros empresarios "tomar el algoritmo voraz y llevarlo hasta el límite para ver si hay algo más que obtener".

"Durante años, DoorDash no contabilizó todas las horas trabajadas por los repartidores; no se trató de un error de redondeo ni de una equivocación accidental", afirmó Mamdani, que lamentó el "coste humano de un algoritmo codicioso".

Rosendo, un repartidor, aseguró que el acuerdo "significa mucho más para nosotros, porque a pesar de lo que vivimos en las calles, sabemos que no estamos solos porque tenemos un alcalde que está a nuestro lado".

Exhortó a sus compañeros a mantenerse unidos para seguir luchando por sus derechos y dirigió un mensaje a DoorDash: "Podrás robar nuestras propinas y pagos, humillarnos y tratarnos como si no valiéramos nada, pero nunca nos quitarán nuestra dignidad".

Gualpa elogió la valentía de los repartidores, de los cuales muchos son inmigrantes, por movilizarse justo cuando el Gobierno federal impulsa su campaña de deportaciones.

También hizo advirtió a la industria de entrega de comida: 'No se metan con Los Deliveristas Unidos. No se metan con trabajadores enfurecidos y hartos. Nos organizaremos y contraatacaremos".