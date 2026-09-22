La Corte Suprema de EE. UU. rechaza intervenir en disputa por bebé de vientre subrogado

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes intervenir en la disputa por la custodia de un bebé nacido mediante gestación subrogada, un caso que enfrenta a una pareja de California con la mujer que dio a luz al niño y que involucra además un conflicto sobre el aborto.

La jueza Elena Kagan rechazó una petición de emergencia presentada por McKenna West, la mujer que gestó y dio a luz al bebé, quien buscaba frenar una decisión de un tribunal de California que reconoció como padres del menor a Omar Ahmed y Nausheen Gilkar, la pareja que recurrió a la gestación subrogada.

El bebé, que tiene un grave defecto cardíaco conocido como síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, nació en Texas y necesita tratamiento especializado.

Un tribunal de Texas autorizó la semana pasada que el menor fuera trasladado a Los Ángeles para recibir atención médica, después de que los especialistas advirtieran de que existía una ventana limitada para realizar el traslado entre unidades de cuidados intensivos.

Conflicto legal y ético

El caso se originó a partir de un contrato de gestación subrogada que, según documentos judiciales, contemplaba que la pareja pudiera solicitar la interrupción del embarazo si el feto presentaba determinadas anomalías.

Los padres biológicos sostienen que West había aceptado inicialmente abortar tras conocerse el diagnóstico, mientras que la mujer afirma que la pareja intentó obligarla a interrumpir el embarazo.