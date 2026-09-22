Nuevos videos revelan un encuentro previo entre ICE y migrante herido de bala en Texas

Integrantes de la Policía de Austin custodian la zona donde un migrante venezolano de 28 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este domingo, en Austin (Estados Unidos). ( EFE )

Dos vídeos difundidos este martes por la Policía de Austin (Texas) aportaron nuevos detalles sobre el operativo en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra Wilber Garcés, un migrante venezolano de 28 años que permanece recluido en un centro de detención migratoria.

Detalles del operativo

Una de las grabaciones, captada por una cámara instalada en el vehículo de un policía fuera de servicio, muestra un elemento que no aparecía en el relato inicial de Garcés y su abogada: los agentes federales habían interceptado al migrante al menos 10 minutos antes del encuentro que terminó con el disparo.

El video, registrado a las 12:44 hora local, muestra dos camionetas negras sin logotipos policiales estacionadas una delante y otra detrás del Toyota Corolla azul que conducía Garcés. Una de ellas tenía encendidas las luces de emergencia policiales.

En las imágenes también se observa a dos agentes junto a la ventanilla del conductor. La escena ocurrió en una calle al norte de Austin.

El venezolano había asegurado que no supo que los ocupantes de las camionetas eran agentes migratorios hasta que uno de los vehículos chocó contra su automóvil.

Garcés explicó que repartía pedidos para DoorDash cuando una camioneta negra golpeó uno de los costados de su vehículo y que inicialmente pensó que se trataba de una persona particular.

La segunda grabación, de la cámara corporal de un policía de Austin, muestra al agente local sacando a Garcés del auto y esposándolo, con una herida de bala en la espalda.

En las imágenes aparecen al menos dos agentes de ICE, uno con el rostro cubierto por un pasamontañas y otro con gafas de sol. El policía de Austin pregunta a los agentes federales si Garcés está "bajo arresto", lo saca del automóvil y lo esposa.

Posteriormente, el agente corta con unas tijeras la camisa del migrante y deja al descubierto una herida de bala en la parte superior de la espalda.

Las grabaciones coinciden parcialmente con información publicada este martes por The New York Times. El diario, que citó a dos personas conocedoras del incidente, informó que agentes de ICE revisaban matrículas de vehículos en el noroeste de Austin, buscaron la de Garcés y descubrieron que tenía una orden de deportación pendiente.

Según esas fuentes, los oficiales interceptaron al venezolano sobre las 12:45 y le comunicaron que iban a arrestarlo, pero Garcés se alejó en su automóvil, lo que dio comienzo a una persecución.

La oficina de su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, respondió que las imágenes no proporcionan todo el contexto necesario para entender lo ocurrido y pidió a ICE publicar íntegramente las grabaciones disponibles.

Reacciones oficiales

"El público merece ver la secuencia completa de los hechos y tener acceso a todo el contexto, en lugar de recibir fragmentos individuales a lo largo del tiempo", señaló en un comunicado enviado a EFE.

"El público merece ver la secuencia completa de los hechos (...) en lugar de recibir fragmentos individuales a lo largo del tiempo", señaló en un comunicado enviado a EFE la oficina de la abogada de Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, que pidió a ICE divulgar íntegramente sus grabaciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, acusó a políticos y a medios de comunicación de difundir "información falsa" sobre el tiroteo.

Situación legal de Garcés

Mullin niega que Garcés tiene estatus migratorio legal en EE. UU. y afirmó que ha recibido "la mejor" atención médica de su vida.

Garcés aún tiene la bala alojada en el cuerpo y ha perdido movilidad y sensibilidad en el lado izquierdo, según su abogada, mientras que el caso ha provocado protestas en Austin y el rechazo de políticos demócratas, activistas y de la fiscalía del condado de Travis, que piden una investigación independiente.

Un juez federal programó para el 30 de septiembre una audiencia sobre una demanda de la defensa de Garcés que solicita su liberación y la suspensión temporal de su deportación.

Garcés ingresó en 2024 mediante la aplicación CBP One y tenía una orden de deportación dictada en ausencia, que su abogada atribuye a una notificación enviada a una dirección antigua.