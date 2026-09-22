New York Times no publicará fotos de la Casa Blanca hasta la revisión judicial del veto

El New York Times anunció este martes que mantendrá la decisión de no publicar ni distribuir las fotografías captadas por su equipo del grupo de fotógrafos de la Casa Blanca, en apoyo a los medios vetados por el presidente, Donald Trump, hasta que un tribunal evalúe las demandas presentadas contra esa medida.

"Continuaremos sin publicar ni distribuir las imágenes captadas por el grupo de prensa de la Casa Blanca en apoyo a los medios de comunicación amenazados por el presidente Trump", indica el departamento de comunicaciones del diario neoyorquino.

La política adoptada por uno de los principales medios de Estados Unidos se mantendrá vigente hasta que la decisión de Trump de expulsar a CNN, MS NOW y Politico sea revisada por un tribunal, explica la misma fuente.

Veto y cobertura presidencial

El veto de Trump, anunciado el pasado viernes, ha puesto en riesgo la cobertura audiovisual del mandatario en Nueva York, debido a que CNN era la cadena encargada de acompañarlo y distribuir sus imágenes al resto de medios durante sus desplazamientos esta semana.

Desde hace décadas las principales cadenas de televisión estadounidenses mantienen un sistema rotatorio, conocido en inglés como "pool", mediante el cual una de ellas acompaña al presidente en sus desplazamientos y distribuye las imágenes al resto de medios.

La decisión del New York Times se suma a la de otros medios de comunicación que han expresado su rechazo a las restricciones impuestas por la Casa Blanca y han respaldado la cobertura de las organizaciones excluidas.

Los fotógrafos que cubren habitualmente al mandatario también han acordado no difundir de manera individual las imágenes captadas durante los desplazamientos de Trump, en solidaridad con los medios afectados.

La expulsión de CNN, MS NOW y Politico ha sido impugnada ante los tribunales y las organizaciones afectadas sostienen que la medida de la Casa Blanca vulnera la libertad de prensa y atenta contra el derecho a la libertad de expresión contenida en la Constitución estadounidense.