Así pueden solicitar los dominicanos en el exterior el nuevo pasaporte electrónico

Luis Abinader, al centro, varios funcionarios y la familia a la que se le entregó el primer pasaporte electrónico. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El domingo inició la entrega del pasaporte electrónico para los dominicanos en el exterior. La diáspora residente en Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts será la primera en recibir las libretas actualizadas, mientras las autoridades dominicanas se preparan para iniciar una extensión "gradual y organizada" hacia otros consulados.

La nueva libreta no solo incorpora más de 130 medidas de seguridad, sino que viene dotada con una cobertura de hasta 9,000 dólares o su equivalente de hasta 585,000 pesos dominicanos para la repatriación de restos mortales.

Los dominicanos que soliciten el nuevo pasaporte podrán contar con un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el extranjero. Este "consiste en un respaldo especial para quienes cuentan con un pasaporte electrónico ordinario vigente", según explicó Rocío Quiroz, portavoz de la Dirección de Pasaportes (DGP).

De acuerdo con la información suministrada por Quiroz, el servicio contempla la gestión integral y los costos asociados al traslado de los restos de un ciudadano dominicano fallecido en el extranjero hacia República Dominicana, incluidos los trámites legales, logísticos y el transporte.

Cómo se obtiene

El servicio se activa de manera automática, sin que el ciudadano tenga que contratarlo por separado, y permanece vigente durante el período de validez del pasaporte electrónico ordinario.

En cambio, la cobertura se activa a las 48 horas posteriores a la fecha de emisión del pasaporte, dijo Quiroz.

No obstante, cuando el fallecimiento se produce por una enfermedad, el período de espera es de seis meses a partir de la emisión del documento.

Cómo reclamarlo

Ante el fallecimiento de un familiar que cuente con un pasaporte electrónico vigente, los responsables deberán comunicarse con Seguros Reservas para coordinar el servicio.

Los datos de contacto correspondientes son entregados al ciudadano al momento de retirar su nuevo pasaporte, agrega.

Solicitud del pasaporte

El pasaporte está disponible para su emisión y renovación en los consulados ubicados en Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, que son tres de los 10 estados de EE. UU. con más dominicanos.

Por el momento, la solicitud se realiza por orden de llegada y sin necesidad de cita previa. Los interesados deben acudir a la oficina consular durante el horario laboral con la documentación requerida.

En el Consulado Dominicano en Nueva York, el costo del pasaporte electrónico se mantiene en 200 dólares.

La vigencia será de 10 años para los adultos, frente a los seis años del pasaporte anterior, mientras que para los menores de edad será de cinco años, debido a los cambios esperados en su fisonomía, establece Quiroz.

Según la información publicada en las plataformas oficiales del Consulado Dominicano en Nueva York, el tiempo estimado de entrega es de una semana en la sede consular y dos semanas en las oficinas externas.

Asimismo, las personas que hayan adquirido la nacionalidad dominicana, ya sea por descendencia o mediante un proceso de naturalización, tienen los mismos derechos y pueden solicitar el pasaporte. La DGP realiza las verificaciones y validaciones de identidad correspondientes ante cada solicitud, señaló Quiroz.

La entrega el pasado domingo del pasaporte a la familia Valdez García, en un evento que contó con la presencia del presidente Luis Abinader y otras autoridades dominicanas, llega con un mes de retraso, según el cronograma confirmado por Pasaportes a Diario Libre en febrero pasado.

En ese momento, el titular de la entidad, Lorenzo Ramírez, aseguró a la prensa que el nuevo pasaporte estaría disponible para la diáspora a partir de agosto, información que fue confirmada por Quiroz a este medio.