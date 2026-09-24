Suben a 12 las muertes por la bacteria 'come carne' en Luisiana y Florida, sur de EE. UU.

Las muertes por la bacteria 'come carne' subieron a 12 este año en Luisiana y Florida, sur de EE.UU., después de que el primero confirmara un séptimo fallecido y el segundo elevara su balance a cinco, según los últimos datos de los departamentos de Salud de ambos estados, en la costa del Golfo.

Luisiana contabiliza 19 infecciones, cuatro más que a comienzos de septiembre, de las que 17 se produjeron por la exposición de heridas abiertas al agua del mar y dos por otra vía, según el balance estatal actualizado al 23 de septiembre.

La cifra supera ya el promedio de diez casos y una muerte al año que el estado registró en la última década.

Florida suma 23 casos y cinco muertes, tantas como en todo 2025, según los datos actualizados este jueves por el Departamento de Salud del estado. La quinta se registró en el condado de Pinellas, en la bahía de Tampa, y las anteriores, en Palm Beach, Marion, Bay y Broward, este último en el área metropolitana de Miami.

Recomendaciones sanitarias

Misisipi, también en el sur de Estados Unidos, contabiliza tres casos de 'Vibrio vulnificus' entre 29 infecciones por bacterias de ese género, sin fallecidos, y Alabama suma 16 casos de vibriosis, incluida una muerte cuya especie causante no ha precisado.

Las autoridades sanitarias piden precaución al sumergirse en el mar con heridas abiertas o al comer mariscos crudos, en especial ostras, ya que los casos aumentan de mayo a octubre, cuando el agua está más cálida.

A la bacteria se le conoce como 'come carne' porque la infección en la sangre produce lesiones en la piel con ampollas, además de fiebre, escalofríos y presión baja.

"Cerca de una de cada cinco personas con una infección por 'Vibrio vulnificus' muere, a veces un día o dos después de enfermarse", advirtió el departamento de Luisiana en un comunicado.