Obama estrena su nuevo pódcast sobre literatura con invitados como Tom Hanks o Jill Lepore

Barack Obama trabaja desde la Fundación que lleva su nombre para reforzar el legado de su presidencia. ( EFE )

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, estrenó este jueves un nuevo pódcast literario compuesto por seis episodios dedicados a libros que le han marcado y en cada uno de ellos estará acompañado por un invitado especial, entre los que se encuentran el actor Tom Hanks o la historiadora Jill Lepore.

El pódcast 'Un gran libro con Barack Obama', hasta ahora solo disponible en la plataforma de pago 'Audible', nace de la voluntad del exmandatario de compartir una visión del mundo a través de la literatura.

"En una época en la que menos personas se sientan a leer un libro, es importante recordar la alegría y el poder que la lectura puede brindar. Y hay libros que no solo cuentan una historia, sino que cambian nuestra forma de ver el mundo", escribió el expresidente en su cuenta de X cuando anunció hace un mes el lanzamiento.

En el primer episodio, Obama conversó sobre el libro 'Gilead' de Marilynne Robinson, con Tom Hanks.

Conversaciones sobre literatura

Una conversación sobre la injusticia racial en Estados con Ta-Nehisi Coates, autor galardonado con el Premio Nacional del Libro y periodista, configura el segundo episodio dedicado al libro 'La próxima vez el fuego' de James Baldwin.

La historiadora y periodista Jill Lepore es la protagonista del tercer episodio sobre el libro 'Todos los hombres del rey' de Robert Penn Warren.

El episodio número cuatro contiene una conversación con Ben Rhodes, exasesor de Seguridad Nacional, sobre el clásico del espionaje en la Guerra Fría 'El topo' de John le Carré.

'La canción de Salomón' de Toni Morrison es analizado en el episodio quinto con el autor ganador del Premio Pulitzer y del Premio Nacional del Libro, Percival Everett.

En el último episodio, el expresidente conversa con Lauren Groff, tres veces finalista del Premio Nacional del Libro y autora superventas del New York Times, sobre 'Todos los caballos bellos' de Cormac MacCarthy.

Desde que dejó la Casa Blanca y la primera línea política, en enero de 2017, Obama se ha mostrado como un gran lector y comparte con sus casi veinte millones de seguidores en redes sociales de manera habitual los libros que más le han gustado.

Legado y proyectos

En especial, son muy esperadas sus listas de verano con recomendaciones culturales y musicales.

Además de su faceta más cultural, Obama trabaja desde la Fundación en Chicago que lleva su nombre para reforzar el legado de su presidencia, defendiendo una visión plural de la democracia y apostando por la formación de líderes del futuro.

El pódcast puede escucharse en Audible y surge en colaboración con Higher Ground, la productora del expresidente y su mujer Michell, uno de los proyectos que han impulsado juntos en los últimos años.