El estado de Nueva York demanda a Polymarket por supuestas apuestas ilegales

Los Ángeles, California - 27 de mayo de 2026: Polymarket, el mercado de predicciones más grande del mundo. ( SHUTTERSTOCK )

El estado de Nueva York demandó este jueves a la aplicación Polymarket y la acusó de dirigir una operación de apuestas sin licencia, dando otro paso en la batalla jurisdiccional sobre los mercados de predicciones que disputan el Gobierno federal de EE. UU. y varios estados.

Según la Fiscalía General de Nueva York, la plataforma "es una operación ilegal y sin licencia" que expone a los neoyorquinos, incluidos los menores de 21 años, a graves riesgos personales y financieros.

La acción se produce después de que, a finales de agosto, un tribunal de apelación de EE. UU. dictara que los estados tienen autoridad para regular los mercados de predicciones, en un revés para el sector, que reivindica que sus productos están sujetos a las regulaciones federales.

Apuestas deportivas y regulación

En el centro del debate están un tipo de productos ofrecidos por los mercados de predicción, dentro de los llamados "contratos de eventos" que permiten apostar sobre el resultado futuro de casi cualquier acontecimiento, y que se refieren a los eventos deportivos, que los reguladores estatales consideran "apuestas deportivas".

La demanda de Nueva York pide al tribunal una orden que prohíba a la plataforma operar como negocio de apuestas deportivas y le imponga multas, incluyendo la confiscación de las ganancias y la restitución a los usuarios.

En ese sentido, indica que los mercados de predicción de Polymarket cumplen con la definición legal de juego de azar, ya que los resultados de los eventos son "inciertos y están fuera del control del apostador, o dependen del azar".

También dice que Polymarket no tiene una licencia de la Comisión de Juegos del Estado y elude impuestos que financiarían escuelas públicas, programas deportivos para jóvenes desfavorecidos y programas de educación y tratamiento para la ludopatía, señala el comunicado.

Además, denuncia que la aplicación está disponible para usuarios de entre 18 y 20 años pero la ley de Nueva York exige al menos 21 años para participar en apuestas deportivas móviles.

Acciones contra plataformas de predicción

La Fiscalía neoyorquina ha emprendido acciones similares este año contra otras plataformas involucradas en el mercado de predicciones como Kalshi, Coinbase y Gemini.

Un estudio reciente del Instituto Nacional de la Salud (NIH) reveló que la exposición temprana al juego aumenta la probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, cambios de humor y estrés financiero, y un estudio de la Asociación de Psicología de EE.UU (APA) halló que el 32 % de las personas con trastorno del juego experimentan ideación suicida.