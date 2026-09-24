Periodistas de CNN, MS NOW y Politico entran en la Casa Blanca tras la orden del juez

La administración del presidente Donald Trump debe "restablecer de inmediato" el acceso a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, ordenó el jueves un juez federal estadounidense, después de que esos medios fueran vetados ( AFP )

Periodistas de las cadenas CNN, MS NOW y Político lograron entrar este jueves en la Casa Blanca para realizar su labor periodística después de que un juez federal ordenara el restablecimiento inmediato de sus credenciales de acceso y tras nuevas restricciones durante la mañana.

La Casa Blanca impidió la ejecución del fallo para permitir el acceso a los tres medios vetados -CNN, MS NOW y Político-, como solicitó el magistrado, hasta que dos de ellos anunciaron que pudieron entrar pasado el mediodía.

El juez Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, emitió una orden para restablecer el acceso durante la madrugada de este jueves al considerar que el veto de Trump se produjo sin el "debido proceso adecuado".

Sin embargo, la Casa Blanca volvió a denegar el acceso al recinto a los periodistas que intentaron entrar ante lo que los abogados de los tres medios pidieron una audiencia inmediata y el juez solicitó al Gobierno del presidente Donald Trump que explicara el incumplimiento de la orden antes de las 12.30 (16.30 GMT).

Finalmente, los profesionales volvieron a la Casa Blanca en virtud de la orden de emergencia con efecto temporal, que estará vigente hasta el próximo 8 de octubre o "hasta que el tribunal emita otra orden o hasta que caduque" la medida.

Reacción de los medios

Los principales canales reaccionaron a la prohibición con un boicot de la cobertura audiovisual del presidente, mientras que organizaciones profesionales calificaron la decisión como un veto a "la libertad prensa".

La Agencia EFE se ha sumado al comunicado en defensa de la libertad de prensa y el derecho a informar impulsado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y, al igual que otras grandes agencias de noticias como Associated Press, Reuters, AFP y Bloomberg News, manifiesta su adhesión "en firme defensa de la libertad de prensa" y condena "cualquier intento de restringir su capacidad de informar sobre el Gobierno".

"La Primera Enmienda (de la Constitución estadounidense) protege el derecho de la prensa a informar sin miedo a la censura ni a represalias de quienes ostentan el poder. Ampara el derecho de los estadounidenses a estar informados", señala el texto, al que también se han adherido The New York Times, The Washington Post, N+ Univision y EL PAÍS, entre otros.