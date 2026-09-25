Líderes demócratas ven nueva oportunidad en Florida por el cambio del voto latino en EE. UU.

Una imagen de archivo muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en EE. UU. ( EFE )

Dos líderes demócratas del Congreso estadounidense hicieron campaña este viernes en Miami Beach, donde perciben nuevas oportunidades para ganar en Florida, actual bastión republicano, por la decepción que muestran los latinos con el presidente Donald Trump en nuevas encuestas.

Pete Aguilar, presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes, y la congresista Suzan DelBene, jefa del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC), acompañaron al representante Jared Moskowitz, legislador de Florida, en un evento y conferencia de prensa en el Tropical Beach Café, un restaurante latino.

"Absolutamente", respondió Aguilar, el demócrata del tercer mayor rango en la Cámara Baja, a una pregunta de EFE sobre si Florida es ahora más competitivo de lo que su partido pensaba ante las opiniones de los votantes hispanos, que representan cerca de la quinta parte de los electores en el estado.

"Una y otra vez, estamos viendo que los habitantes del sur de Florida, la comunidad hispana, están dando un paso al frente y diciendo 'basta, ya es suficiente'. Muchas personas dicen: 'Yo voté por Donald Trump, pero ya me cansé de esto'", afirmó Aguilar, representante federal de California y descendiente de mexicanos.

Los demócratas visitaron Miami Beach días después de una proyección estadística de The New York Times que muestra que distritos en Florida y Texas, dominados por republicanos, estarán más reñidos en las elecciones del 3 de noviembre por los hispanos decepcionados con Trump.

Aunque el mandatario ganó casi la mitad del sufragio hispano en 2024, un récord para un candidato presidencial republicano en la historia reciente, ahora cerca de dos de cada tres latinos, el 64 %, expresó que votará por los demócratas, frente a un 29 % para los republicanos, según la última encuesta del Times/Siena.

En este contexto, Aguilar aseguró que los demócratas van "a sorprender a mucha gente en estas contiendas en todo el estado", donde la última vez que este partido ganó una elección a gobernador fue en 1994, y al Senado en 2012.

"Estamos luchando para asegurarnos de recuperar la mayoría en noviembre, lo que lograremos, y la forma de hacerlo es compitiendo por escaños en todo el país. Estoy en Florida porque el camino hacia la mayoría pasa directamente por aquí", coincidió DelBene, quien es representante federal del estado de Washington.

"Doble golpe" para los latinos

El líder del Caucus Demócrata sostuvo que lo que están "viendo en la comunidad hispana es que están cansados, cansados de esta agenda" de Trump, que incluye la guerra en Irán, la inflación, los costos de la gasolina y las deportaciones masivas.

"Donald Trump hizo campaña con que iría tras lo peor de lo peor. Y lo que ha sucedido es que se ha llevado a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros empleados en esta comunidad, y ha creado un entorno en el que la gente tiene miedo", manifestó Aguilar.

Los latinos en Florida afrontan un "doble golpe" en economía y migración, indicó Moskowitz, quien compite por el distrito 25 del estado, creado con el nuevo mapa que aprobó el gobernador, Ron DeSantis, para favorecer a los republicanos.

"También están lidiando con el hecho de que hay hombres enmascarados caminando por las calles de Estados Unidos sacando a la fuerza la gente de sus autos. Hay comunidades en el sur de Florida donde la economía local está recibiendo un golpe adicional porque la gente tiene miedo de salir y visitar sus comercios locales", dijo.

Por ello, el excongresista Joe García opinó que, "indudablemente, esta campaña se está poniendo más y más reñida y los recintos donde hay hispanos se están moviendo más que otros".