Nueva York y el noreste de EE. UU. se preparan para tormenta con fuertes lluvias y vientos

La ciudad de Nueva York y el noreste de Estados Unidos se preparan para una tormenta con fuertes lluvias y vientos para este fin de semana, que ha obligado a las autoridades a declarar la emergencia y cancelar eventos multitudinarios.

El fenómeno conocido como "nor'easter", un ciclón extratropical formado en el Atlántico Norte occidental, puede traer "inundaciones costeras, corrientes de resaca, fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas", advirtió este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El sistema "provocará impactos costeros importantes en gran parte de la costa este de EE. UU. durante este fin de semana y hasta comienzos de la próxima", indica la autoridad.

Situación actual

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que las previsiones sitúan a la tormenta "más cerca" de la ciudad de lo previsto inicialmente, por lo que los servicios de emergencia estaban ya movilizando sus recursos.

A medida que el centro de baja presión se desplace hacia el norte, en dirección a Long Island (este del estado de Nueva York), las lluvias se extenderán por el Atlántico Medio y el noreste de EE. UU. a partir de la noche del viernes y durante el sábado, agrega el NWS.

La autoridad advierte que en el sur de Nueva Inglaterra, que se refiere a los estados de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, se esperan precipitaciones con posibilidad de causar inundaciones, y el domingo las lluvias probablemente afectarán a la costa de Nueva Jersey.

Medidas anunciadas

En el este de Long Island y el sureste de Nueva Inglaterra se esperan ráfagas de viento superiores a 50 millas por hora (unos 80 kilómetros por hora) que pueden causar cortes de electricidad y tumbar árboles, señala.

El "nor'easter", que se repite varias veces en las estaciones de otoño e invierno en el noreste de EE. UU., afectará a los planes de viaje de millones de personas en el área, coincidiendo con los últimos coletazos de la Asamblea General de la ONU.

Precisamente la ONU notificó este viernes que iba a cerrar anticipadamente el centro de medios ubicado en una carpa junto a su sede debido a los fuertes vientos, y no lo abrirá mañana.

Entre los eventos cancelados está el festival Global Citizen que se celebraba mañana sábado en Central Park, así como el festival CBGB, que iba a traer a un escenario bajo un puente en Brooklyn a artistas de la talla de The Prodigy, Patti Smith o Sex Pistols.

Varias aerolíneas han ofrecido la posibilidad a los viajeros de cambiar su vuelo, y los fuertes vientos ya causan incidentes, en su mayoría retrasos, en los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, con más de 600 solo en el de Newark (Nueva Jersey).

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, mientras que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, la ha declarado en ocho condados de ese estado.