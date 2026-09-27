"Ya estoy harta": las últimas palabras de mujer abatida tras atacar a dos personas en Times Square

Momento en el que Pamela Cisneros habla con agentes policiales el 31 de agosto de 2026. Las imágenes captadas por las cámaras corporales de los oficiales fueron publicadas el viernes de la semana pasada. ( CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR NYPD EN YOUTUBE )

Las imágenes de las cámaras corporales de la Policía de Nueva York (NYPD), difundidas este viernes, permiten conocer nuevos detalles de los minutos previos a la muerte a tiros de Pamela Cisneros, quien había sido señalada por apuñalar a dos personas, una de ellas mortalmente, en Times Square el pasado 31 de agosto.

"Ya estoy harta de este mundo, harta de esta mierda", eran las palabras que gritaba Pamela Cisneros a los policías que intentaban calmarla poco después de que presuntamente atacara a dos personas, matando a una de ellas, la tarde del 31 de agosto.

Cisneros era una madre de tres hijos con antecedentes de problemas de salud mental.

De acuerdo con medios estadounidenses, las imágenes compartidas por el NYPD parecen sugerir que la mujer buscaba que los agentes acabaran con su vida, en lo que se conoce como "suicidio a manos de la policía".

A Cisneros, de 49 años, se le atribuye la muerte de Erin Piacente, de 32 años, y haber herido a un hombre de 68 antes de enfrentarse a los agentes policiales empuñando dos cuchillos.

Piacente fue encontrada con una herida de arma blanca en el abdomen cerca de la entrada del metro, en la intersección de la calle 43 Oeste y la Séptima Avenida. Fue trasladada de urgencia al Hospital Bellevue, donde murió. Unas cuadras más adelante, Cisneros presuntamente apuñaló al hombre, quien sobrevivió al ataque.

Los testigos declararon que los ataques se produjeron sin provocación alguna.

"Este no es el camino"

Los agentes Ryan Brito y Francis Gagliano se encontraron con Cisneros en la Séptima Avenida, cerca de una subestación del NYPD, aproximadamente a las 4:25 de la tarde. La mujer todavía sostenía los cuchillos en sus manos.

Según el video captado por las cámaras corporales de los agentes, Cisneros les dijo: "Vengan a buscarme, vengan a buscarme", en repetidas ocasiones, y agregó varias veces: "Ya estoy harta de este mundo, harta de esta mierda".

En ese momento, los dos oficiales intentaban convencerla de que bajara los cuchillos, mientras mantenían sus armas de reglamento enfundadas.

"Entiendo que este mundo está hecho un desastre, lo entiendo", le dijo Brito. "Hay mucho por lo que vivir, mamá. Este mundo es duro, sobre todo en Nueva York. Sé que Nueva York es dura. Créeme, todos sufrimos, pero este no es el camino".

"Esta es la única salida", le respondió Cisneros, quien aseguró que ya no creía en Dios cuando uno de los agentes le preguntó si tenía fe en él.

La escalada del enfrentamiento

El enfrentamiento se prolongó durante unos cuatro minutos, mientras los transeúntes seguían pasando por el lugar, aparentemente ajenos a lo que estaba sucediendo. Las imágenes incluso muestran a un hombre de traje, con un teléfono móvil y un maletín, que se dio cuenta de la situación mientras cruzaba entre los agentes y Cisneros, poco después que ella dijera: "Tendrán que matarme".

Mientras el enfrentamiento se prolongaba, llegaron más agentes del NYPD y la tensión aumentó. Alrededor de las 4:29 de la tarde, unos seis policías rodearon a Cisneros y le apuntaron con sus pistolas Taser, mientras sonaban las sirenas de los vehículos policiales.

La situación pasó a un enfrentamiento armado en cuestión de segundos.

"Solo respira. Mírame. Solo respira y déjalo", le suplicó Brito a la mujer.

Pocos segundos después, Cisneros comenzó a agitar los brazos mientras empuñaba los cuchillos. Dos oficiales dispararon sus pistolas Taser, pero los dispositivos de descarga eléctrica resultaron ineficaces.

Cisneros avanzó hacia los agentes con los cuchillos en las manos, lo que provocó que los oficiales Joseph O´Connor y Steven Darcy desenfundaran sus armas y abrieran fuego.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Bellevue, donde fue declarada muerta.

Críticas por la actuación policial

Cuando comenzaron a circular en internet los videos del tiroteo grabados por testigos presenciales, el NYPD recibió críticas por el presunto uso excesivo de la fuerza. La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, rechazó los cuestionamientos en las horas posteriores al tiroteo.

"Los agentes hicieron exactamente lo que les habían enseñado: protegerse. La agresora, en este caso una mujer, se les acercaba armada y blandiendo dos cuchillos", manifestó Tisch.

La publicación de las imágenes captadas por las cámaras corporales se produce en medio de la promesa del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, de divulgar de manera más oportuna los videos de las cámaras corporales de la Policía y otras grabaciones de actuaciones policiales.