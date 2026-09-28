Trump anuncia en Iowa la mayor planta siderúrgica de EE. UU. por 15,000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/BONNIE CASH/POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la construcción en Iowa de una planta siderúrgica de 15,000 millones de dólares de la empresa Mesabi Metallics, que la Casa Blanca presenta como la mayor de su tipo en la historia del país y que comenzará a producir acero en 2030.

Detalles del proyecto

"Hoy estamos encantados de anunciar que Mesabi Metallics construirá la mayor planta siderúrgica de la historia de Estados Unidos", dijo Trump durante el anuncio en el Despacho Oval, donde aseguró que será también "una de las mayores plantas del mundo".

El mandatario atribuyó además la inversión a su política arancelaria: "Todo el mundo está construyendo su planta aquí porque no quieren pagar aranceles".

Según la Casa Blanca, la planta tendrá una capacidad inicial de 7.5 millones de toneladas de acero al año y podrá alcanzar los 10 millones cuando esté completamente desarrollada, un volumen equivalente a aproximadamente una décima parte de toda la producción siderúrgica estadounidense del año pasado.

El proyecto generará 1,750 empleos permanentes en Iowa y hasta 6,000 puestos durante la construcción, mientras que la Administración calcula que aportará 95,000 millones de dólares a la economía estadounidense durante la próxima década.

Contexto político

La planta se levantará en el este de Iowa y utilizará mineral de hierro procedente de una mina que Mesabi Metallics está desarrollando en Minnesota.

El anuncio se produce a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que Iowa afronta varias contiendas competitivas.

Trump estuvo acompañado en la Casa Blanca por varios republicanos del estado, entre ellos la congresista Ashley Hinson, candidata al Senado, y dijo que viajará próximamente a Iowa para participar en un acto de apoyo a los candidatos republicanos.