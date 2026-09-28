Congresista Ocasio Cortez dice que operativos del ICE son por la "vigilancia tras el 11S"

Un manifestante sostiene un cartel contra el ICE durante una protesta en respuesta al tiroteo y asesinato de Renee Nicole Good por parte de un agente del ICE en Minneapolis, Nueva York, EE. UU. ( EFE )

La congresista Alexandra Ocasio Cortez arremetió este lunes contra la política migratoria del presidente, Donald Trump, y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que, aseguró, son producto del "estado de vigilancia" que se estableció en EE. UU. tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Ocasio Cortez, que participó el domingo en un foro en una universidad en el norte del estado de Nueva York, al que asistieron unas mil personas, dijo que el ICE utiliza inteligencia artificial y tecnología de reconocimiento facial para rastrear a las personas sin importar su estatus legal.

Los operativos del ICE, para cumplir con la agenda de arrestos y detenciones de Trump, han resultado en la muerte de varias personas en el país y la deportación de miles: "ICE es IA. ICE es reconocimiento facial. ICE es vigilancia. Y ICE va tras ustedes, sin importar su estatus", afirmó la demócrata socialista ante un grupo de estudiantes, recoge Fox News.

Futuras candidaturas

La congresista neoyorquina dijo que tomará una decisión luego de las elecciones de medio mandato de noviembre, ante la posibilidad de que lance su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2028 o que aspire a un escaño en el Senado, donde podría enfrentarse en primarias al veterano senador demócrata Chuck Schumer, cuyo mandato expira ese año y que aún no ha anunciado si buscará la reelección.

La legisladora sorprendió en 2018 cuando, siendo una desconocida para los electores, derrotó en las urnas al conocido congresista Joseph Crowley, presidente entonces del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes y líder de esa formación en el condado de Queens, al que representaba.

Cuando juró al cargo, a los 29 años, fue la mujer más joven en ocupar un asiento en el Congreso y ha revalidado sin problemas desde entonces.

En una reciente entrevista con el New York Times, indicó que su decisión se limitaría a responder la pregunta: "¿Dónde puedo hacer el mayor bien?".