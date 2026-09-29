Hispanos conservadores y progresistas exigen regularizar migrantes de larga data en EE. UU.

Una coalición de hispanos exigió este martes a la Casa Blanca que regularice a los migrantes indocumentados de larga duración en Estados Unidos, una propuesta que apoyan tanto personalidades conservadoras como progresistas de cara a las legislativas de noviembre, en las que será crucial el voto latino.

Un total de 270 líderes de derechos civiles, religiosos, educativos, empresariales de la comunidad latina rubricaron una carta para exigir una reforma migratoria y explicaron en un rueda de prensa virtual en la que se cuestionó la política migratoria del presidente Donald Trump, sobre todo, en lo relativo a las deportaciones masivas.

Mientras una mayoría de hispanos apoya el control fronterizo de la Administración estadounidense, un 70 % de los latinos encuestados considera que las políticas de Trump "han ido demasiado lejos", según los sondeos realizados en siete estados con amplia población latina y presentados por Matt Barreto, presidente de BSP Research, durante la conferencia.

Piden protección legal para indocumentados

"Algunos de nosotros somos conservadores, otros progresistas y muchos se sitúan en un punto intermedio. Pero estamos unidos en la lucha para garantizar que los inmigrantes que llevan mucho tiempo aquí, y que han trabajado, pagado impuestos y contribuido a nuestras comunidades durante años reciban las protecciones y la vía hacia un estatus legal que merecen", afirmó Enrique Sánchez de la iniciativa 'Comité de 100', que persigue una reforma bipartidista.

Reconocidas figuras latinas se sumaron a una carta conjunta firmada en la que solicitan a "la Casa Blanca y al Congreso que proporcionen permisos de trabajo y protección legal a los inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo en el país".

La coalición, según su presentación, "exige soluciones que permitan a los inmigrantes indocumentados de larga data, que han vivido, trabajado, pagado impuestos y contribuido a las comunidades de todo el país, vivir y trabajar legalmente sin temor".

"Hacemos un llamado conjunto al Congreso para que actúe con urgencia y apruebe rápidamente leyes que protejan de la deportación a los soñadores (aquellos que llegaron a Estados Unidos durante su infancia), a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y a otros inmigrantes que llevan mucho tiempo en el país", declaró Massey Villarreal, presidente del Precision Task Group (PTG) en Houston, Texas.