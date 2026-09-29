Trump desiste de su batalla legal contra pago de indemnización a la autora E. Jean Carroll

Composición de fotos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la escritora que lo demanda Jean E. Carroll. ( AGENCIAS )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desistió este martes de su batalla legal contra el pago a la autora E. Jean Carroll derivado del veredicto en su contra en un caso civil que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito dictaminó hoy que Trump y Carroll acordaron desestimar con perjuicio la apelación de él contra la orden judicial del pago de la indemnización, y dio por "retirada" la solicitud de suspender el pago mientras se procesaba el recurso.

Trump debía pagar 5.6 millones a Carroll, correspondientes a una indemnización de cinco millones de dólares más intereses, y esos fondos fueron liberados de una cuenta judicial de garantía el pasado julio por orden del juez federal Lewis Kaplan.

Indemnizaciones y pagos

El juez Kaplan ordenó la transferencia de los fondos el 8 de julio después de que el Tribunal Supremo rechazara en junio revisar el caso, y además el alto foro judicial rechazó reconsiderarlo de nuevo en agosto.

Carroll, excolumnista de la revista Elle, demandó a Trump en noviembre de 2019, durante su primer mandato, por haber abusado sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York en 1996 y por haberla difamado públicamente después de que hiciera públicas sus acusaciones.

En mayo de 2023, un jurado federal determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación, y le ordenó pagarle a Carroll cinco millones de dólares.

En enero de 2024, otro jurado federal le impuso una indemnización de 83.3 millones de dólares por nuevas declaraciones difamatorias hechas durante su primer mandato, que todavía no ha pagado.