Latinos en EE. UU. rechazan deportaciones y piden apoyo a inmigrantes, según una encuesta

Una encuesta a votantes latinos en EE. UU., publicada este martes por una coalición latina, muestra el rechazo a la política de deportaciones de la Administración Trump y revela que votarán por los candidatos que promueven el apoyo en el Congreso para inmigrantes sin estatus legal que lleven mucho tiempo en el país.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, realizada este mes que termina de cara a las legislativas de medio mandato en noviembre próximo y en estados clave como Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas, un 63 % de los consultados indicó que el trato a los inmigrantes es uno de sus temas prioritarios en sus decisiones.

Los latinos de ambos partidos coincidieron, con un respaldo superior al 70 %, en que tanto republicanos como demócratas en el Congreso deben reforzar la seguridad en la frontera y dar permiso de trabajo a inmigrantes establecidos en el país hace mucho tiempo y cuyos antecedentes se puedan verificar.

Un 59 % de los encuestados opinó lo mismo respecto a la creación de una vía hacia el estatus legal para los inmigrantes que tienen familiares estadounidenses.

Según los resultados, el 64 % de los republicanos latinos, el 68 % de los independientes y el 85 % de los demócratas indicaron que votarán por candidatos que den prioridad al estatus legal y a los permisos de trabajo frente a las deportaciones masivas.

La coalición, que incluye al Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), destacó que "un sorprendente" 75 % también ve más probable apoyar a un candidato que respalde permisos de trabajo para trabajadores indocumentados que paguen impuestos.

Reacciones y demandas

El grupo, con más de doscientos líderes de organizaciones, firmó una declaración titulada "El momento es ahora" en la que exige protección para los inmigrantes latinos.

La alianza recuerdan que el pasado julio, dos inmigrantes padres de familia fueron asesinados por agentes del ICE en Houston (Texas) y Biddeford (Maine), con una semana de diferencia: Lorenzo Salgado Araujo, que no tenía antecedentes penales y llevaba décadas en el país, y Johan Sebastián Durán Guerrero, joven colombiano quien tenía permiso de trabajo.

"Los beneficiarios de DACA están perdiendo su estatus debido a retrasos sin precedentes en las renovaciones; los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) están perdiendo su estatus; los 'dreamers' y otros inmigrantes son vulnerables a la aplicación severa de la ley y la deportación", indica la carta.

La misiva señala, además, que las cifras hablan por sí solas y el público estadounidense apoya abrumadoramente las soluciones para la comunidad latina.

"El voto hispano se gana con respeto. Respetar a nuestra comunidad significa luchar por esas protecciones, largamente esperadas, para los inmigrantes con larga trayectoria. Necesitamos acción inmediata tanto de esta administración como de los líderes del Congreso", reza la carta.