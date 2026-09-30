Emiten órdenes de arresto en todo Canadá contra hombre que desapareció con sus hijos dominicanos

El ciudadano canadiense Scot MacDermid, de 42 años, y sus hijos Lesley y George, de nueve y seis años, desaparecidos desde hace 13 días. ( TOMADO DE LA PÁGINA WEB DEL SERVICIO DE LA POLICÍA DE EDMONTON )

La Policía de Edmonton, capital de la provincia canadiense de Alberta, emitió órdenes de arresto contra el padre que desapareció en agosto con sus dos hijos, de origen dominicano, por cargos relacionados con el presunto secuestro de los niños, de 6 y 9 años de edad.

"El 23 de septiembre de 2026, se emitieron órdenes de arresto en todo Canadá contra Scot MacDermid en relación con el secuestro en contravención de una orden de custodia (x2)", señaló el servicio policial en un comunicado publicado este miércoles.

De acuerdo con la prensa canadiense, este tipo de acusación se establece cuando un padre o tutor ha sustraído u ocultado a un menor de 14 años en violación de una orden judicial de custodia o de régimen de visitas.

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En ese sentido, el hombre de 42 años enfrenta dos cargos por el presunto secuestro de George, de 6 años, y Lesley, de 9. Los registros judiciales muestran que los cargos fueron presentados el pasado 4 de septiembre.

Desaparecidos desde agosto

El pasado 8 de septiembre, el Servicio de Policía de Edmonton (EPS) emitió un comunicado de prensa solicitando la ayuda del público para localizar al hombre y a los dos niños, vistos por última vez en Manning Town Centre, un centro comercial en el noreste de Edmonton, el 28 de agosto.

Lo más reciente en el caso es que el hombre y los niños fueron vistos en Lloydminster, una ciudad que se extiende a ambos lados de la frontera entre Alberta y Saskatchewan, el mismo día a las 6:30 de la tarde.

No obstante, la Policía dijo que se desconocía la ruta que siguieron el padre y sus hijos más allá de la ciudad fronteriza.

En ese momento, el padre y sus hijos fueron vistos en compañía de un hombre desconocido, pero este posteriormente fue identificado y entrevistado. Una foto de él que acompañaba una nota de prensa fue retirada, según informó el servicio policial.

En el comunicado, la Policía también indicó que los investigadores han evaluado las pruebas disponibles y han determinado que esta investigación no cumple con los criterios para activar una Alerta Amber en este momento.

"La Alerta Amber es una herramienta más de la que dispone la Policía, pero no es la investigación en sí. Encontrar a Lesley y George sigue siendo nuestra máxima prioridad", afirmó el sargento Robert Davis, de la Sección de Protección Infantil de la Policía de Edmonton, en el comunicado.

"Queremos que la comunidad sepa que estamos trabajando para localizar a los niños sanos y salvos", agregó.

Para que los organismos policiales de Canadá puedan activar una Alerta Amber en caso de desaparición de un menor, los investigadores deben tener motivos para creer que el niño ha sido secuestrado y las circunstancias deben indicar que corre peligro físico inminente.

Historial de disputa por los niños

De acuerdo con el portal de CBC, que cita los registros judiciales, MacDermid ya había estado involucrado en una disputa por la custodia de los niños con la madre, quien no ha sido identificada hasta el momento por los medios ni por la Policía del país norteamericano.

De acuerdo con los registros consultados, en 2024 el hombre había alegado que la mujer había sacado ilegalmente a los niños del país y los había llevado a Canadá.

No obstante, un juez de primera instancia falló a favor de la madre y determinó que la residencia habitual de los niños estaba en Edmonton y no en la República Dominicana.

MacDermid apeló esa decisión, pero fue desestimada el 14 de junio de 2024.

La decisión escrita indicaba que MacDermid "nació y se crió en Canadá", con "empresas en Alberta e intereses comerciales en la RD [República Dominicana]", mientras que de la madre dice que "nació y se crió en la República Dominicana, pero reside permanentemente en Canadá desde 2018".

Según recoge el medio, MacDermid y la madre de los niños se casaron en 2016 en Edmonton y se separaron definitivamente el 26 de junio de 2023. Durante su matrimonio, vivieron tanto en Edmonton como en Puerto Plata.

Solicitud de ayuda al público

En el afiche de búsqueda, la Policía indica que MacDermid mide cinco pies y cinco pulgadas y pesa alrededor de 160 libras. Tiene cabello castaño y ojos azules.

Agrega que George mide cuatro pies y dos pulgadas y pesa 45 libras; tiene cabello castaño y ojos marrones, mientras que Lesley mide cuatro pies y cuatro pulgadas y pesa alrededor de 45 libras; tiene cabello castaño y ojos marrones.

"Scot MacDermid no ha podido ser localizado, y ni él ni sus hijos han sido vistos ni se ha sabido nada de ellos desde el 28 de agosto. Por consiguiente, la Policía está preocupada por su bienestar", reza el aviso.

La Policía advierte que las personas no deben acercarse a ellos si los ven.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del hombre y sus hijos que se comunique con ellos al 780-423-4567 o al #377 desde un teléfono móvil.

Además, las personas también pueden proporcionar información de forma anónima a Crime Stoppers al 1-800-222-8477 o en línea a través de su plataforma de denuncias.