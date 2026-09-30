La mitad de los homicidios de mujeres en Puerto Rico entre 2021 y 2026 fueron feminicidios

Imagen ilustrativa de la escena del crimen. ( SHUTTERSTOCK )

El 48.7 % de los 263 homicidios de mujeres registrados en Puerto Rico entre el año 2021 y agosto de 2026, o sea, 128, fueron clasificados como feminicidios, informó este miércoles el Instituto de Estadísticas de la isla (IEPR).

De los 128 feminicidios detectados, el 93 % o 119 se clasificaron como íntimos o familiares, según datos del Sistema de Compilación y Manejo de Estadísticas de Feminicidios actualizados del IEPR y difundidos este miércoles en un comunicado de prensa.

En estos casos, el agresor era la pareja o un familiar de la víctima, según la clasificación del sistema.

"Estos datos nos recuerdan que la violencia feminicida sigue cobrando vidas en Puerto Rico y que atenderla exige una respuesta sostenida", afirmó en un comunicado Mariluz Bezares Salinas, gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto de Estadísticas.

"Por eso es importante continuar recopilando y analizando información que nos ayude a entender mejor estos casos, identificar patrones y conocer los factores asociados a esta problemática. Seguir investigando nos permite buscar maneras más efectivas de prevenir y responder ante estas situaciones", enfatizó.

Cambios en el sistema

Según se informó, el portal incorpora los datos correspondientes a 2026 y nuevos indicadores sobre el total anual de feminicidios y los casos seguidos por el suicidio del agresor.

Además, presenta una nueva infografía sobre los feminicidios registrados entre 2021 y 2025 y una interfaz rediseñada para facilitar la consulta y comprensión de los datos.

Estos datos reflejan que una proporción significativa de los feminicidios ocurre dentro del contexto de relaciones cercanas, lo que resalta la importancia de examinar la violencia de género y sus manifestaciones dentro de las relaciones de pareja y el entorno familiar, destacó el organismo.

Adicionalmente, se incorporó una nueva infografía al panel de feminicidios.

Esta presenta información adicional sobre el contexto de los feminicidios ocurridos durante el período de 2021-2025, incluyendo el perfil de las víctimas de feminicidios y el mecanismo de muerte, entre otras variables.

La infografía también incluye secciones dedicadas a los feminicidios íntimos y a los feminicidios seguidos por el suicidio del agresor, con información específica sobre las características de estos eventos.

"Continuar haciendo accesibles estos datos es crucial para visibilizar la magnitud de esta problemática y brindar a las autoridades y organizaciones las herramientas, basadas en evidencia, que nos dirijan a la erradicación de la violencia y a salvar vidas", expresó Orville M. Disdier, director ejecutivo del IEPR.