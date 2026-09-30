Latinas lideran 2.9 millones de negocios en EE. UU., afirma Cámara de Comercio de Mujeres

Las latinas lideran 2.9 millones de negocios en EE. UU., pero solo el 0.1 % de ellas tiene acceso a financiamiento de capital, indica Yamilet Rivas, presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio de Mujeres en Estados Unidos (Camacom), que celebra su segundo aniversario.

"Las emprendedoras y empresarias no reciben o no tienen tanto acceso a financiación, solamente el 0.1 % tiene acceso a 'funding'. Ahí todavía hay un gran trabajo que se tiene que realizar, nos queda mucho recorrido y, además, (en) esta cámara una de las metas principales es dar voz", expresa Rivas en entrevista con EFE.

La empresaria, directora de la compañía tecnológica TechsMIA, destaca desde Miami el potencial de las hispanas en EE. UU., donde la contribución de ellas al producto interior bruto (PIB) se duplicó en una década hasta 1.3 billones de dólares en 2021, según 'Latina GDP', proyecto de Bank Of America y universidades de California.

Con Camacom, que consiguió instaurar el 2 de octubre como el Día de la Mujer Hispana en Florida, Rivas y sus socias buscan "darle la oportunidad a una mujer para que no se quede en un pequeño negocio, que no se quede en un negocio local".

"Que se pueda franquiciar, que se pueda potenciar (a nivel) exponencial. Que no piense solamente en cuánto ha crecido dentro de Estados Unidos, sino que también vaya a comercializar en Latinoamérica, también vaya a comercializar en España", manifiesta la presidenta.

El poder emprendedor del migrante

Rivas, originaria de Venezuela, fundó la Cámara de Comercio de Mujeres poco después de llegar hace tres años a Estados Unidos, tras haber vivido más de una década en España, y también es cofundadora de la incubadora de negocios en The Hub, en colaboración con el condado de Miami-Dade.

Ella cree que ser migrante "totalmente" influye en el emprendimiento, pues argumenta que "el cerebro que se expande hacia una nueva idea no vuelve a su tamaño original".

"Cuando tú abres tu mente hacia una nueva cultura y tú emigras, tú tienes que salir de tu zona de confort y de lo que conoces, incluso de la forma de comer, la forma de comunicarte, tu idioma, de cómo te relacionas, de cómo salir a vender lo que te funcionaba en tu país de origen", detalla.

Camacom reúne a empresarias de sectores como tecnología, comercio internacional, banca, educación, logística y bienes raíces, a quienes facilita recursos como mentorías, formación y redes de apoyo para "la expansión de negocios liderados por mujeres".

La organización celebra este viernes su segundo aniversario y el Día de la Mujer Hispana, que gestionó con el senador de Florida Rick Scott, en una gala con funcionarias como la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la congresista federal María Elvira Salazar.

"Hemos crecido mucho más rápido de lo que hubiésemos imaginado. Apenas vamos por nuestro segundo año y hemos logrado cosas, colaborar a nivel federal, estatal, local, con instituciones, corporaciones, emprendedoras, organizaciones extranjeras, no solo aquí en EE.UU., sino en Latinoamérica y España", dice Rivas.

Además, resalta que el "liderazgo de la mujer tiene mucha diferencia en cuanto al liderazgo masculino".

"Siempre nosotras tenemos tendencia a tener un poco más de empatía, poder conectar mucho más desde las personas, tener un poco más de sensibilidad. Creamos fuentes de trabajo y tenemos una visión distinta y aportamos algo nuevo a la mesa", opina.